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旅美大熊猫“云川”“鑫宝”在圣迭戈动物园与公众见面

2024年08月10日14:35 | 来源：人民网-国际频道
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人民网圣迭戈8月9日电 （记者李志伟）8月8日，加州圣迭戈动物园为“云川”和“鑫宝”在新家“熊猫岭”的首秀举行开馆典礼。“云川”和“鑫宝”落户圣迭戈动物园，开启了新一轮中美大熊猫保护合作。

1、中国驻美国大使谢锋、加州州长纽森、圣迭戈市市长格洛利亚等人共同为“熊猫岭”开馆剪彩。 人民网记者 李志伟摄

中国驻美国大使谢锋、加州州长纽森、圣迭戈市市长格洛利亚等人共同为“熊猫岭”开馆剪彩。人民网记者 李志伟摄

中国驻美国大使谢锋、中国驻洛杉矶总领事郭少春、中国野生动物保护协会副秘书长斯萍、加州州长纽森、加州参议员阿特金斯、圣迭戈市市长格洛利亚、圣迭戈动物园总裁潘礼邦及美各界150余名嘉宾出席“熊猫岭”开馆仪式。谢锋、纽森等人共同为“熊猫岭”开馆剪彩。当天，数以千计的美国民众到动物园观看大熊猫。

2、“云川”和“鑫宝”落户圣迭戈动物园，开启了新一轮中美大熊猫保护合作。 人民网记者 李志伟摄 (1)

“云川”和“鑫宝”落户圣迭戈动物园，开启了新一轮中美大熊猫保护合作。人民网记者 李志伟摄

谢锋在大熊猫新馆开馆仪式现场致辞表示，在中美建交45周年之际，“云川”“鑫宝”的到来传递了明确、重要信号——中美大熊猫保护合作不会断档，两国人文交流和地方合作不会止步，中美人民友好的大门一经开启就不会关闭。欢迎包括加州朋友在内的美国朋友多去中国走一走。

纽森在致辞中说，圣迭戈的熊猫情缘，体现了美中双方友好合作的深层意义。美中大熊猫保护合作不仅关乎大熊猫，而且还关乎两国人民的交流和理解。美中应追求共赢。纽森此前宣布将8日定为“加州熊猫日”，以欢迎“友好使者”大熊猫重返加州。

3、美国当地许多民众来圣迭戈动物园看熊猫。 人民网记者 李志伟摄

美国当地许多民众来圣迭戈动物园看熊猫。人民网记者 李志伟摄

(责编：王禹蘅、张悦)

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