人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

伊朗披露哈尼亚遭暗杀调查情况

2024年08月05日08:51 | 来源：新华网
小字号

新华社德黑兰8月3日电（记者沙达提）据伊朗媒体3日报道，伊朗披露了巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚遇袭身亡的更多细节。

据伊朗迈赫尔通讯社报道，伊朗伊斯兰革命卫队3日发表声明说，这次行动是由以色列设计和实施的，并得到了美国政府的支持。根据调查，“恐怖分子”从哈尼亚的住所外发射了一枚弹头重约7公斤的短程导弹，引发强烈爆炸。

伊斯兰革命卫队强调，伊朗将为哈尼亚报仇，“以色列政权一定会在适当的时间和地点受到严厉惩罚”。

另据伊朗伊斯兰共和国通讯社援引哈马斯驻伊朗代表哈立德·卡杜米的话说，从现场判断，袭击是由空中投掷物或导弹实施的。伊朗的技术小组正在调查此案，调查结果会在之后公布。

卡杜米否认了美国《纽约时报》报道有关事先设置的炸弹爆炸导致哈尼亚遇袭身亡的说法。他说，哈尼亚所住大楼当时发生摇晃，他立即离开房间，看到浓烟滚滚，当他和团队到达哈尼亚位于四楼的房间时，看到房间的墙壁和屋顶都已倒塌，随后发现哈尼亚遇害。他强调，以色列在美国知情并同意的情况下设计并实施了这次袭击。

伊朗伊斯兰革命卫队7月31日证实，哈尼亚及一名保镖当天在其位于伊朗首都德黑兰的住所内遇袭身亡。哈尼亚7月30日参加了伊朗总统佩泽希齐扬的就职仪式。哈尼亚遭暗杀后，尚无任何组织和个人宣称制造这起袭击。以色列方面也未作回应。

(责编：艾雯、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部