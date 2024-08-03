人民网巴黎8月3日电 （记者于超凡）中国驻巴黎旅游办事处联合中法文化艺术交流协会共同组织的“你好！中国”主题快闪活动于当地时间8月2日在法国香波堡举行。本次活动系“中法文化旅游年”框架下的系列活动之一。

香波堡是法王弗朗索瓦一世下令修建的著名城堡，始建于1519年，系法国文艺复兴时期的重要历史遗迹，1981年被列入联合国教科文组织世界遗产名录，深受中国游客及世界各地游客喜爱。恰逢奥运盛会，全球游客汇集巴黎及周边地区，法国艺术家、武术爱好者与“花少团”一起呈现了精彩的快闪表演，面向法国民众推广中国文化元素和旅游资源，也与来自世界各地的游客展开了友好互动交流，现场气氛热烈，引发了当地民众和各国游客的强烈兴趣。

中国驻巴黎旅游办事处在现场组织迷你集市，派发“你好！中国”旅游调查问卷，调研法国及国际游客的旅行偏好，发放英法双语旅游宣传手册和“你好！中国”各类纪念品，面向更多法国民众和各国游客展现中华文化魅力、推广中国旅游资源，为提升“你好！中国”国家旅游形象的知名度和国际影响力做出贡献。

随着72/144小时过境免签政策不断优化，我国免签“朋友圈”有序扩容，来自世界各地的旅游爱好者拥有了“丝滑入境”中国旅行的机会，大家纷纷创造属于自己的“China Travel”。中法互为重要客源国和旅游目的地，对法公民免签政策延长叠加系列入境游便利相关措施实施，带动了法国赴华旅游热潮。