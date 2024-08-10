人民网雅加达8月9日电 （记者李培松）8月9日，中国驻印尼使馆举办第五届“你好，中国！”短视频大赛颁奖仪式。中国驻印尼使馆临时代办周侃、印尼外交政策协会索马迪大使、印尼政府、智库、媒体、学生等各界代表，及获奖者等近100人出席。中国公共外交协会副会长刘碧伟视频致辞。

周侃临时代办与参加活动的中印尼嘉宾合影。人民网记者 李培松摄

周侃在致辞中表示，今年是我们连续第五年举办短视频大赛。按照中国的习惯，五年是一个重要的年份，标志着大赛已经落地生根，结出硕果。5年来，我们共收到近2000个参赛作品，覆盖中印尼关系各个领域，见证了无数印尼青年的中国故事，体现了印尼朋友对中印尼关系发展的美好期待。本届大赛主题是“我眼中的中国”，希望印尼青年不仅做到“心之所向，眼之所及”，还要做到“心之所向，身之所往”，实实在在投入到深化两国友好、促进两国合作中去。今年大赛一、二、三等全部获奖者都将获得访问中国的机会，希望获奖者访华期间多走、多看、多思，并把见闻制作成更多优秀作品，向印尼社会介绍更加全面、立体、真实的中国。

索马迪在致辞中表示，中印尼全面战略伙伴关系处于最高水平，取得实实在在的成果。正如印尼谚语所说，“没有悉心的呵护，树木不会结出果实”。长久的中印尼关系需要从各个层级，从政府到民间持续培育。希望印尼青年一代继续作连接中印尼文化的桥梁，为两国相互理解、共筑未来铺路。

刘碧伟表示，来自印尼各地的朋友们通过独具一格的视角与镜头，用多种形式，结合自己的经历，分享关于中国的科技创新、自然风光、历史文化和青年交流以及中印尼在经贸、教育、技术领域的双边合作故事和经历。每一个投稿作品都凝聚着参与者的极大热情。大赛的参加者绝大多数是青年人，代表着两国的未来和希望，期待此次活动进一步促进中印尼两国民心相通，为两国人文交流互鉴注入新的活力。

周侃临时代办致辞。人民网记者 李培松摄

本届大赛在一个月时间内征集到近500件作品，创历年新高。最终评选出一等奖1名、二等奖3名、三等奖6名、优秀奖10名及参与奖30名，部分获奖选手现场进行了表演。印尼中国高速铁路有限公司首位经中方培训、可独立驾驶高铁的印尼司机在现场分享了感悟。

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