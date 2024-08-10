人民网曼谷8月9日电 （记者白元琪）8月6日，中国和平发展基金会驻柬埔寨办事处成立5周年纪念活动在金边举行。柬埔寨人民党主席、参议院主席洪森向活动致贺信。柬副首相兼内阁办公厅大臣翁赛维索出席并致辞，中联部部长刘建超以视频方式出席并致辞，中国驻柬大使汪文斌出席并讲话。柬埔寨民间社会组织联盟论坛主席盖里维希，柬中友好青年之家秘书长、首相顾问索比瑟，中国和平发展基金会副秘书长刘振中及来自中柬政府、民间组织、企业、智库、媒体、高校等100余名代表参加活动。

洪森在贺信中表示，中国和平发展基金会驻柬办事处为加强柬中两国民间团结友好、促进密切合作作出了重要贡献。中国和平发展基金会在柬设立第一个海外办事处，充分体现了中国政府对柬中两国民间友好的高度重视。5年来，中国和平发展基金会驻柬办事处与柬埔寨民间社会组织联盟论坛密切合作，在茶胶省达弄村开展“中柬友好扶贫示范村”项目建设，2020年助力柬抗击新冠肺炎疫情，有效满足柬民众生活需求、改善民生福祉，我对此表示高度赞赏。中国和平发展基金会驻柬办事处在成立5周年之际举办纪念活动，是落实加强柬中人文交流合作的重要举措，有助于两国人民建立更加紧密、持久的友好关系。

柬埔寨民间社会组织联盟论坛代表宣读洪森贺信。中国和平发展基金会驻柬埔寨办事处供图

刘建超强调，中国和柬埔寨两国是命运共同体。两国关系历经国际风云变幻，始终坚如磐石，各领域务实合作硕果累累。进入新时代，在两国领导人战略引领下，中柬坚持命运与共、守望相助，推动两国关系进入历史最好时期。中柬民间组织交流合作是中柬战略合作的重要组成部分，在两国构建命运共同体过程中发挥着不可或缺的作用。今年是中柬建交66周年和中柬人文交流年。希望中国和平发展基金会驻柬埔寨办事处进一步深化与柬埔寨各界合作，推动中柬文明交流互鉴，开展更多“小而美”民生项目，为携手共建高质量、高水平、高标准的新时代中柬命运共同体作出更大贡献。

刘建超发表视频致辞。中国和平发展基金会驻柬埔寨办事处供图

活动现场，柬埔寨茶胶省达弄村村民代表向中国和平发展基金会代表赠送手工艺品，对中方实施“中柬友好扶贫示范村”项目表示感谢。

中国和平发展基金会于2011年1月在北京成立，拥有联合国特别咨商地位。自2012年以来，基金会与多家柬民间组织共同开展民生合作和人文交流项目，在柬投入资金4000多万元人民币，累计超过10万柬民众从中受益。

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