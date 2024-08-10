人民网仰光8月9日电 （记者谢佳君）8月9日，“茶和天下”·雅集暨中国云南文旅推介会在仰光举行开幕式。中国驻缅甸使馆临时代办曹静、缅甸酒店与旅游部部长岱岱楷及云南省文化和旅游厅副厅长王江红出席并致辞。缅甸政府部门、行业组织、院校、企业、友好人士及驻缅使节等各界代表逾百人出席开幕式。

中国驻缅甸大使馆临时代办曹静发表致辞。人民网记者 谢佳君摄

曹静表示，“茶和天下”·雅集活动自去年在全球广泛开展，成为新时期不同文明和谐共处、相互成就的生动例证。当前，中国政府正在积极采取措施，提升外籍人员赴华旅游、工作、生活便利化水平。欢迎缅甸等各国旅游者赴华观光度假、体验茶文化，增进彼此了解和友谊。

缅甸酒店与旅游部部长岱岱楷发表致辞。人民网记者 谢佳君摄

岱岱楷对“茶和天下”·雅集活动在缅开幕表示祝贺。她说，中国传统制茶技艺被列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录，受到全世界关注。希望两国业界以茶为媒，共话友谊、增进合作，共同造福两国人民。

云南省文旅厅副厅长王江红发表致辞。人民网记者 谢佳君摄

王江红表示，云南拥有悠久的茶文化，云南旅游线路广受旅游者喜爱。诚挚邀请缅甸各界人士到中国云南共赴一场山水之约、美食之约和茶文化之约。

缅甸艺术家在开幕式上表演缅甸传统乐器弯琴。人民网记者 谢佳君摄

中国艺术家在开幕式上表演民族舞蹈。人民网记者 谢佳君摄

此次“茶和天下”·雅集活动由云南省文化和旅游厅、仰光中国文化中心主办。在开幕式现场，中缅艺术家还为观众带来了精彩的文艺表演。

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