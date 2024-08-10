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中阿（联酋）产能合作示范园2024年中国工业品展会新闻发布会举行

2024年08月10日10:34 | 来源：人民网-国际频道
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人民网阿布扎比8月9日电 （记者任皓宇）中阿（联酋）产能合作示范园2024年中国工业品展会新闻发布会9日在阿布扎比举行。

发布会现场。人民网记者 任皓宇摄

发布会现场。人民网记者 任皓宇摄

据介绍，2024年中国工业品展会将于11月18日至19日在中阿（联酋）产能合作示范园内举办，计划邀请约100家优质中国企业参展，涵盖石油装备与服务、先进制造和技术、建材与家居、环保与新能源等主题。展会期间还将举办多场高水平主题论坛、专项交流会、企业路演等活动。

发布会上，中阿（联酋）产能合作示范园与中东国际展览集团签署展会合作协议，将与各方共同努力把展会打造成展现中国工业实力水平的盛会和靓丽名片，为中阿企业搭建交流合作平台，服务两国经贸关系持续深化。

去年，中阿（联酋）产能合作示范园成功举办首届中国工业品展会，约50家中国企业集中展示了无人驾驶、3D打印、智能制造等领域的最新成果和产品，与当地市场代表及合作伙伴进行了深入沟通交流。

发布会现场。人民网记者 任皓宇摄

发布会现场。人民网记者 任皓宇摄

中阿（联酋）产能合作示范园是落实中阿两国领导人重要共识、服务两国共建“一带一路”的重大合作项目。目前，园区配套基础设施建设已基本完成，实现“七通一平”，累计签约30多个入园合作项目，首批入园企业已正式投产，成为中国企业投资中东的首选地之一和中阿产能合作的重要平台。

(责编：王禹蘅、张悦)

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