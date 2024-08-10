人民网伦敦8月9日电 （郭锦标）日前，中国驻英国大使郑泽光在爱丁堡会见苏格兰首席部长斯温尼。双方就加强中国同苏格兰各领域交流与合作深入交换了意见。

中国驻英国大使郑泽光在爱丁堡会见苏格兰首席部长斯温尼。中国驻英国使馆供图

郑泽光表示，苏格兰具有独特历史文化传统，科技教育事业发达，经济优势突出。长期以来，苏格兰同中国保持密切交往与合作，给双方人民带来了巨大利益。中国拥有完整的产业体系、庞大的市场规模和巨大的增长潜力，新一轮全面深化改革将进一步激发社会活力和发展动力，加快高质量发展，并将给包括英国在内的世界各国带来新的机遇。中方支持各省市和苏格兰扩大友好交往，拓展互利合作，打造更多合作亮点，更好造福双方人民。

斯温尼欢迎郑泽光到访苏格兰。他表示，苏格兰高度重视与中国的长期友好合作。中国发展成就举世瞩目。中国是苏格兰第一大进口来源国和重要出口市场。苏方愿同中国省市加强在经贸、教育、文化、旅游以及新能源、医疗卫生、基础设施建设等方面互利合作。欢迎更多中国企业家、学生和游客来苏投资兴业、留学和观光旅游。

中国驻英国大使郑泽光在爱丁堡会见苏格兰首席部长斯温尼。中国驻英国使馆供图

中国驻爱丁堡总领事张飙，中国驻英使馆孔祥文参赞以及中国银行伦敦分行行长、英国中国商会会长方文建、红石新能源公司首席执行官陈晓萌参加会见。

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