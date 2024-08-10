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中国驻英国大使郑泽光会见爱丁堡市市长阿尔德里奇

2024年08月10日10:26 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伦敦8月9日电 （郭锦标）日前，中国驻英国大使郑泽光在爱丁堡市政厅会见该市市长阿尔德里奇、市议会议长戴伊以及市首席执行官劳伦斯。双方就加强中国城市同爱丁堡各领域交流与合作交换了意见。

爱丁堡市政厅会见现场。中国驻英国使馆供图

爱丁堡市政厅会见现场。中国驻英国使馆供图

郑泽光向阿尔德里奇等介绍了当前中国政经形势。他指出，中国正在大力推动高质量发展，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。根据前不久召开的中国共产党二十届三中全会部署，中国将在5年内完成300多项重要改革举措，完善各方面体制机制，进一步激发社会活力和发展动力。当前中国经济持续回升，新技术、新产业、新业态快速发展。中国市场大、动力足、韧性强，经济长期向好的基本面不会改变。

郑泽光祝贺爱丁堡国际艺术节成功举行，积极评价爱丁堡同中国城市交流合作取得的丰硕成果。他表示，中国城市与爱丁堡在经贸、教育、文化、科技、旅游、医疗卫生、新能源等领域合作潜力巨大。希望双方加强对话沟通，拓展交往合作，更好造福双方人民。

阿尔德里奇等表示，中国的快速发展举世瞩目。爱丁堡同中国深圳、西安等城市有着长期密切合作。爱丁堡希望与中方继续开展教育、科技、文化、旅游合作，并积极拓展新能源、先进制造业、基础设施等领域合作。爱丁堡华人社区为该市经济社会发展作出了重要贡献。欢迎更多中国投资者、学生、游客到爱丁堡兴业、留学和观光旅游。

爱丁堡市政厅会见现场。中国驻英国使馆供图

爱丁堡市政厅会见现场。中国驻英国使馆供图

郑大使夫人华梅参赞，中国驻爱丁堡总领事张飙，中国驻英使馆毕海波公参、孔祥文参赞以及中国银行伦敦分行行长、英国中国商会会长方文建，红石新能源公司首席执行官陈晓萌等参加会见。

(责编：王禹蘅、张悦)

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