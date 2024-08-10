人民网内罗毕8月8日电 （记者黄炜鑫）8月7日，由造梦公益组织开展的第六届“贫民窟嘉年华”在肯尼亚首都内罗毕马萨雷社区举行，活动包括足球比赛、达人秀和艺术画展，吸引当地社区众多居民参与。该社区是肯尼亚第二大贫民窟。

足球比赛现场。主办方供图

足球比赛现场。主办方供图

活动现场，孩子们的笑声、艺术家的创作热情、运动员的竞技激情和学生们的音乐舞蹈交织在一起，构成了一幅生动的社区生活画卷。

造梦公益组织创始人阴斌斌说：“我们希望通过这样的活动，为当地居民带去欢乐，同时也为他们提供一个展示自我、实现梦想的平台。”

艺术展展区。主办方供图

艺术展展区。主办方供图

艺术展展区。主办方供图

据悉，造梦公益是由中国志愿者创办的致力于支持全球弱势群体，特别是非洲贫民窟地区贫困青年儿童的公益组织。该组织已在非洲六个国家实施了多个公益项目，涵盖学校建设、国际免费午餐、贫民窟达人秀、贫民窟世界杯以及艺术教育培训等长期项目，累计受益民众约5万人次。

达人秀现场。主办方供图

孩子们观看达人秀。主办方供图

(责编：王禹蘅、张悦)