人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国志愿者组织在肯尼亚举办嘉年华活动

2024年08月10日10:19 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网内罗毕8月8日电 （记者黄炜鑫）8月7日，由造梦公益组织开展的第六届“贫民窟嘉年华”在肯尼亚首都内罗毕马萨雷社区举行，活动包括足球比赛、达人秀和艺术画展，吸引当地社区众多居民参与。该社区是肯尼亚第二大贫民窟。

足球比赛现场。主办方供图

足球比赛现场。主办方供图

足球比赛现场。主办方供图

足球比赛现场。主办方供图

活动现场，孩子们的笑声、艺术家的创作热情、运动员的竞技激情和学生们的音乐舞蹈交织在一起，构成了一幅生动的社区生活画卷。

造梦公益组织创始人阴斌斌说：“我们希望通过这样的活动，为当地居民带去欢乐，同时也为他们提供一个展示自我、实现梦想的平台。”

艺术展展区。主办方供图

艺术展展区。主办方供图

艺术展展区。主办方供图

艺术展展区。主办方供图

艺术展展区。主办方供图

艺术展展区。主办方供图

据悉，造梦公益是由中国志愿者创办的致力于支持全球弱势群体，特别是非洲贫民窟地区贫困青年儿童的公益组织。该组织已在非洲六个国家实施了多个公益项目，涵盖学校建设、国际免费午餐、贫民窟达人秀、贫民窟世界杯以及艺术教育培训等长期项目，累计受益民众约5万人次。

达人秀现场。主办方供图

达人秀现场。主办方供图

孩子们观看达人秀。主办方供图

孩子们观看达人秀。主办方供图

(责编：王禹蘅、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部