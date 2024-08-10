人民网伦敦8月9日电 （邢雪、郭锦标）日前，中国驻英国大使郑泽光赴红石新能源公司爱丁堡总部考察调研，并与该公司管理团队座谈交流。

中国国投电力副总经理、红石新能源公司董事长蔡继东，红石新能源首席执行官陈晓萌在会上介绍说，红石新能源已在苏格兰成功实施多个风电项目，并正探讨参与新的大型风电开发，助力苏格兰新能源发展。

8月4日，中国驻英国大使郑泽光赴红石新能源公司爱丁堡总部考察调研。 人民网 郭锦标摄

郑泽光充分肯定红石新能源在苏格兰投资兴业取得的良好业绩。他指出，根据中国共产党二十届三中全会作出的系统部署，中国未来5年内将完成300多项重要改革举措，进一步推进国家治理体系和治理能力现代化。中国将大力推动高质量发展，加快发展新质生产力，推进绿色低碳转型，扩大高水平对外开放，这为中国企业走出去，与包括英国在内的外国企业加强互利合作提供新的历史机遇。

郑泽光表示，发展风电等新能源是苏格兰推进绿色低碳转型的重点方向。希望红石新能源公司继续发挥自身优势，展示中国企业良好形象，积极参与当地重点项目开发，打造互利合作新亮点，为促进中英人民相互了解和友谊作出新的贡献。

中国驻爱丁堡总领事张飙，中国驻英国使馆毕海波公参、孔祥文参赞以及中国银行伦敦分行行长、英国中国商会会长方文建等参加调研。

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