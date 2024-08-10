人民网巴黎8月9日电 （记者何蒨）8月8日晚，“共筑和平·巴黎（2024）奥林匹克美术大会”在巴黎塞纳国家音乐中心盛大开幕，此次盛会由中国文化艺术发展促进会和法国造型艺术家协会携手主办，并得到了国际奥委会、法国国家奥林匹克和体育委员会、及中国文学艺术基金会的大力支持。

大会开幕式中，国际奥委会副主席胡安·安东尼奥·萨马兰奇到会并发表致辞，国际奥委会委员及中国奥委会副主席于再清、中国驻法国大使馆临时代办陈栋公使、亚奥理事会副主席宋鲁增、法国国家奥委会首席文化官斯蒂芬·哈托、法国美术家协会主席雷米·艾融、法兰西艺术院通讯院士高立昂等中法嘉宾出席活动。

2024奥林匹克美术大会在巴黎隆重开幕。2024奥美组委会供图

国际奥委会主席巴赫先生专门为大会发来贺信，并在信中指出，“艺术与奥林匹克精神交相辉映，共同传递着人类对和平、团结与进步的追求。此次以‘共筑和平’为主题的展览，必将为正在进行的巴黎奥运会增添浓郁的艺术色彩。”此外，巴赫主席也对奥林匹克美术大会创办16年来的发展予以肯定并寄予未来期许。

杨晓阳向萨马兰奇赠送书法。2024奥美组委会供图

中国文促会主席、艺术家杨晓阳表示，“文促会一直致力于推动国际文化交流，期待此次大会成为连接不同文化的纽带与桥梁，借助艺术的力量构建和平、美好的世界。”

法国艺术家、法国造型艺术家协会主席雷米·艾融在采访中指出，“这是一场跨越国界的艺术对话，我们希望通过展示不同国家的艺术作品，增进各国文化之间的理解与共鸣。”

当晚，三百余位嘉宾云集，包括国际奥委会和国际体育组织的官员，中法体育界、文艺界、国际新闻界代表，以及中法两国与国际艺术家。

此次展览汇聚了来自中国、法国、西班牙、匈牙利、比利时、保加利亚、德国、克罗地亚、以色列及库尔德等 10 多个国家近百位艺术家的 120 余件佳作，涵盖中国画、书法、油画、雕塑等。作品形式丰富、风格各异，无一例外地诠释着对奥林匹克精神的深刻领悟与挚爱之情。

奥美大会由国际奥委会、中国文促会联合创办，本届大会作为巴黎奥组委奥林匹克文化官方项目，这深刻体现了大会的国际地位和重大的影响力。活动期间，中法两国及国际艺术家们还将围绕“共筑和平”主题开展国际学术论坛和艺术创作、交流活动，进一步推动多元文化的融合与发展。

嘉宾参观2024奥美大会。2024奥美组委会供图

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