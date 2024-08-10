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中国与新西兰出版业探讨图书出版合作新模式

2024年08月10日09:31 | 来源：新华网
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　　新华社新西兰奥克兰8月9日电（记者卢怀谦　郭磊）中国书刊海外发行及版权合作研讨会9日在新西兰最大城市奥克兰举行。

　　本次研讨会由中国国际图书贸易集团有限公司（国图集团）与新西兰普赖姆传媒集团联合举办，以“国际版权合作的新模式与机遇”为核心议题，旨在深化中新两国在出版产业领域的合作与交流。12家中国出版单位的30多名代表与新西兰出版界的同行齐聚一堂，探讨合作机会。

　　新西兰艺术、文化和遗产部部长保罗·戈德史密斯在研讨会上表示，新西兰重视发展文化创意产业，重视与中国的交流合作，新中两国在传统产业和图书等创意产业领域合作潜力巨大。

　　中国驻奥克兰总领事陈世杰表示，中国出版事业近年来快速发展，网络文学、数字出版日渐壮大，为中国出版事业发展注入新的动能。此次活动将进一步加强中新出版交流，推动两国出版企业加深合作。

　　国图集团副总经理杨鲁峰表示，携手国内多家出版单位与新西兰同行共同探讨版权贸易的新模式与新路径，对于推动两国文化产业的繁荣发展具有深远意义。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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