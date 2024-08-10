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“茶和天下·雅集”暨中国云南文化和旅游推广活动在缅甸举行

2024年08月10日09:29 | 来源：新华网
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新华社仰光8月9日电（记者黎广滔 张东强）“茶和天下·雅集”暨中国云南文化和旅游推广活动9日在缅甸仰光举行，中缅两国文化和旅游界人士等逾百人出席活动。

8月9日，工作人员在缅甸仰光举行的“茶和天下·雅集”暨中国云南文化和旅游推广活动上泡茶。新华社发（苗觉梭摄）

8月9日，工作人员在缅甸仰光举行的“茶和天下·雅集”暨中国云南文化和旅游推广活动上泡茶。新华社发（苗觉梭摄）

本次活动由仰光中国文化中心、云南省文化和旅游厅主办。现场活动包括中缅歌舞表演、“茶和天下·云南主题图片展”、云南少数民族服饰展、茶品展示、非遗技艺展示等。

中国驻缅甸使馆临时代办曹静在活动中表示，“茶之和”既是和谐、和平等中华传统文化价值的有力体现，也是中华文明与世界其他文明和平共处的真实写照。去年中国开始在全球广泛组织开展“茶和天下·雅集”活动，得到众多国家、地区和国际组织的大力支持，成为新时期不同文明和谐共处、相互成就的生动例证。

8月9日，演员在缅甸仰光举行的“茶和天下·雅集”暨中国云南文化和旅游推广活动上表演节目。新华社发（苗觉梭摄）

8月9日，演员在缅甸仰光举行的“茶和天下·雅集”暨中国云南文化和旅游推广活动上表演节目。新华社发（苗觉梭摄）

缅甸饭店和旅游部长德德凯表示，此次活动不仅是促进缅甸与中国文化交流与旅游合作的盛会，也是在全球范围内推广中国传统茶文化的一项重要活动。

云南省文化和旅游厅副厅长王江红表示，中缅两国人民自古相亲相融，胞波情谊源远流长。近年来，云南省积极开展对缅交往合作，与缅方在促进互联互通、深化人文交流等方面合作取得明显成效。云南希望“以茶为媒”，加强与缅甸的茶文化交流，让更多人了解中国文化。

8月9日，工作人员在缅甸仰光举行的“茶和天下·雅集”暨中国云南文化和旅游推广活动上泡茶。新华社发（苗觉梭摄）

8月9日，工作人员在缅甸仰光举行的“茶和天下·雅集”暨中国云南文化和旅游推广活动上泡茶。新华社发（苗觉梭摄）

8月9日，工作人员在缅甸仰光举行的“茶和天下·雅集”暨中国云南文化和旅游推广活动上为嘉宾提供茶饮。新华社发（苗觉梭摄）

8月9日，工作人员在缅甸仰光举行的“茶和天下·雅集”暨中国云南文化和旅游推广活动上为嘉宾提供茶饮。新华社发（苗觉梭摄）

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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