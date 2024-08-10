8月8日，刚果（金）总理图卢卡（前左二）在金沙萨中部非洲文化艺术中心项目工地视察。新华社发（刚果民主共和国国家艺术学院供图）

新华社金沙萨8月9日电（记者史彧）刚果（金）总理图卢卡8日在首都金沙萨表示，中国政府援建的金沙萨中部非洲文化艺术中心是刚中合作的又一例证。

图卢卡当天率多名部长前往中部非洲文化艺术中心项目工地视察，中国驻刚果（金）大使赵斌陪同。

图卢卡听取了中方项目负责人的工作汇报，对施工进度和质量表示满意。她表示，相信这一项目建成后将为非洲和中国文化交流发挥重要作用。

赵斌说，项目落成后将为金沙萨再添一张亮丽名片。中方愿同刚方继续携手努力，打造高质量的中刚艺术文化展示平台，助力中国和非洲国家文明交流互鉴，增进中国人民与非洲人民相互了解和友谊。

中部非洲文化艺术中心的主体由文化中心和刚果（金）国家艺术学院构成，包括一个2000座规模的大剧院、一个800座规模的小剧院和一个可容纳2000名学生的国家艺术学院校区。2019年，刚果（金）总统齐塞克迪为项目奠基。该项目计划于本月底举行落成仪式。

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