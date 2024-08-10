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中企利用技术和管理优势帮助塔吉克斯坦农户增产增收——

“长势最好的棉田，用的是中国技术”

本报记者 颜 欢 邢 雪
2024年08月10日06:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　塔吉克斯坦哈特隆州亚湾区，连片的棉田一眼望不到边。塔中农业开发有限公司总经理姜浩瀚和公司农业基地主任阿卜杜·拉赫蒙正埋头检查棉花长势。

　　“每平方米范围大约种25株棉花，每天都得在不同点位查看虫害发生情况。除此之外，还要判断时机，组织打药、除草、中耕，工作环节不少。”拉赫蒙一边仔细翻看叶片，一边对记者说。

　　“今年缺雨，播种比往年晚了15天，所以长得也比往年晚半个月，还没开始结铃。”姜浩瀚比划着棉株的高度说。

　　农业是塔吉克斯坦的支柱产业之一，但长期以来技术水平不高始终是其发展瓶颈。河南省黄泛区实业集团响应共建“一带一路”倡议，将农场、科研公司和棉花加工厂开到了塔吉克斯坦，成立了塔中农业开发有限公司。

　　几名中方管理人员都是农业技术专家出身，为了帮助当地建立先进的棉花种植业，想了很多办法。先是精心选种，引进铺膜播种等先进技术，再是制定农业技术规程，清清楚楚说明播种、施肥、打药的时间点和操作规范。这些年，他们坚持带着当地农户一起干，把当地的棉花亩产从原先的100多公斤提高到200公斤。

　　“施肥量、播期等对棉花的产量影响很大，必须因地制宜。”姜浩瀚常年和当地农户泡在田里。10年来，他们把67个适合当地种植的优质棉花、小麦、玉米品种带到了塔吉克斯坦。

　　如今，塔中农业开发有限公司自有土地3000余亩，合作或开展技术帮扶的农田超过3万亩，受益农户近500户。“我们播种时，当地农户就跟着播种。我们打药，当地农户只要经济上负担得起，就跟着打药。”姜浩瀚说。

　　拉赫蒙是公司管理3000余亩自有土地的3名农业基地主任之一。10年前，他还在异国他乡开货车跑长途谋生，但每月收入微薄。现在，他成了远近闻名的种植专家，学会了棉花的生产管理、配方施肥等技术，主动带着亲戚朋友和村民们一起学技术、搞增收。

　　“我们的农业技术规程是公开的，毫无保留。当地农户如有需要，我们就教他们。我们也期待这些好的技术能够得到推广，帮助当地农户把产量搞上去，让生活富起来。”塔中农业开发有限公司副总经理马永光说。

　　不久前，中国农业科学院棉花研究所将新培育的棉花种子运到当地，研究新品种是否适宜在这里种植。马永光说，只有坚持研发，才能进一步帮助当地农户增收。

　　站在自己管理的棉田前，拉赫蒙的笑容里透着自豪。他对记者说：“中国企业带来的技术好不好，四处走走就能看得清楚。长势最好的棉田，用的是中国技术。我的小儿子现在正在学中文，长大了我也要送他去中国学习先进技术。”

　　《 人民日报 》（ 2024年08月10日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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