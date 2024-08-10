哈桑·拉杰布

中国经验充分表明，实现民主应该因地制宜，各国应该相互学习借鉴。通过平等交流，各国可以更好地解决自身发展面临的问题，形成促进全球民主事业发展的共识

民主是全人类共同追求的价值目标。在推进中国式现代化的进程中，中国坚持发展全过程人民民主，对于人类民主事业发展具有重要意义。

新中国成立近75年来，中国逐步找到了符合本国国情的民主发展道路。中国特色社会主义民主坚持中国共产党的领导，确保把中国共产党领导的政治优势和中国特色社会主义的制度优势转化为治理效能。中国的人民代表大会制度构建了广泛的政治参与平台，充分体现人民在国家治理中的主体地位。中国不断完善政治协商制度，全面发展协商民主。中国不断推进法治建设，保障公民合法权益，有效维护社会公平正义。中国特色社会主义民主符合中国国情，取得显著成就，在保障人民民主权利的同时，实现了政治稳定、社会和谐、国家治理效能不断提升。

中国的民主实践为当今时代的民主发展提供重要启示。中国的民主制度建设没有照搬他国模式，而是根据中国的历史文化传统和实际情况进行创新和发展。中国的民主实践为其他国家提供了有益参考，特别是那些社会文化多元、多民族、地域广的国家。近年来，中国积极利用新技术扩大民主参与，各类网络问政平台为政府与民众之间的互动提供便利。其他发展中国家还可以借鉴中国在实现活力与秩序、发展与稳定的平衡方面的重要经验，积极探索适合本国国情的民主发展道路。

中国积极推动国际关系民主化，坚定倡导国际合作，为人类文明进步贡献智慧和力量。中国先后提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，坚定支持维护多边主义、完善全球治理，坚持共商共建共享，倡导弘扬全人类共同价值，倡导平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化，推动构建新型国际关系和人类命运共同体。这些理念和行动是对当今世界所面临的重大问题和挑战的积极回应，有助于建设一个发展繁荣、公平正义的世界。

中国民主事业发展的成功实践打破了“只有西方的民主才是真民主”的错误观念。中国经验充分表明，实现民主应该因地制宜，各国应该相互学习借鉴。通过平等交流，各国可以更好地解决自身发展面临的问题，形成促进全球民主事业发展的共识，推动实现全人类共同价值。

（作者为埃及苏伊士运河大学孔子学院外方院长）

《 人民日报 》（ 2024年08月10日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)