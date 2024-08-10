本报记者 张志文

加纳特马新集装箱码头一景。

本报记者 牛 震摄

大西洋东岸几内亚湾畔，加纳特马新集装箱码头分外繁忙——10座高耸的岸桥正在作业，码头上运输车辆进进出出，堆场内集装箱货柜有序流转。特马新集装箱码头项目由中国交通建设集团中国港湾工程有限责任公司（以下简称“中国港湾”）承建，2020年6月全面完工。作为中非高质量共建“一带一路”的大型工程和加纳目前最大的水工工程，该项目建成后极大提高了特马港货物吞吐量，进一步巩固了特马港作为西非大港的优势地位，为加纳及西非地区经济贸易发展注入新动力。

对提升港口吞吐量、促进加纳经济发展具有重要作用

特马港是加纳第一大港，也是西非重要门户和海运枢纽。然而，这座港口曾因基础设施老旧、容量达到极限而不堪重负。2020年6月，中企承建的特马新集装箱码头建成投运，为这座港口带来了新的发展机遇。

特马新集装箱码头建有包括长3558米的防波堤、长1400米的深水集装箱泊位等在内的重要交通基础设施。建成后的新码头不仅具备装卸世界上最大集装箱船的能力，也有效扩大了加纳和西非地区的货运容量。

“特马港扩建计划经过精心设计，旨在提供世界一流的港口基础设施。”在业主方官方主页的介绍中，特马新集装箱码头的设计理念一目了然。

作为项目总承包方，中国港湾完成了项目设计和建设。业主方、加纳子午线港口服务有限公司首席执行官穆罕默德·萨马拉坦言，除了优秀的专业技术和施工设备，中方提供的港口设计方案也在众多国际工程承包商中脱颖而出。

“在施工过程中，中方团队认真开展项目施工，在现场的工程师水平一流，他们的工作态度和专业技能让我对他们非常尊重。”萨马拉介绍，码头在建设过程中，运用了当时全球最大的抓斗式挖泥船和大型耙吸式挖泥船等先进设备，为项目如期完工提供了装备保障。

在港口新泊位启用仪式上，加纳总统阿库福—阿多感谢中国建设者为新泊位启用作出的贡献，并表示这将有效提升特马新集装箱码头的货运能力，助力特马新集装箱码头进一步向现代化码头迈进，对提升港口吞吐量、促进加纳经济发展具有重要作用。

中国同加纳共建绿色“一带一路”的生动实践

如今，这座集装箱码头已经顺利运行4年多。凭借优秀的设计规划和精湛的施工工艺，特马新集装箱码头项目获评2021年美国《工程新闻纪录》杂志全球机场/港口类最佳项目奖。该杂志在报道中还特别提及了建设过程中设立的“海龟孕育中心”。这个中心正是中国同加纳共建绿色“一带一路”的生动实践。

特马港附近海域是野生海龟的集中繁殖地。为避免项目建设对周边脆弱的生态环境造成影响，织密保护海龟的安全网，中方项目部不仅聘用了有丰富经验的环保专家，在施工现场和生活营地设立了30余个监测点，还按照专家指导要求，在项目现场仿造海龟孵化环境建立“海龟孕育中心”，将施工红线以内及周边较近沙滩的海龟蛋收集到孵化池内统一照看、集中孵化，并选定合适的海滩将小海龟统一放生，为这些濒危或易危物种搭建起温馨的栖息地。

据介绍，截至2021年6月，“海龟孕育中心”累计收集海龟蛋21684枚，成功孵化并放生海龟17087只，孵化率达78.8%，远高于自然条件下10%—20%的孵化率。建设过程中，中方团队还对海洋生物多样性进行季度监测，将浮游生物、海底植被和海底动物、潮间带动植物、植被、鸟类和鱼类等全部纳入监测范围，有效维护了当地的物种多样性。

为了普及生态环境保护知识，项目部还深入周边学校与社区积极开展宣讲活动，邀请当地小学和社会机构近距离参观“海龟孕育中心”；同时，借助世界环境日等活动，组织开展海滩志愿清洁、植树造林等活动，极大地带动了周边居民的生态环保热情，在几内亚湾畔共同推动建设一座绿色家园。

助力港口以更高效率服务中非贸易

在萨马拉的办公室门口，摆放着一座由上海振华重工（集团）股份有限公司（以下简称“振华重工”）生产的岸桥模型。据介绍，振华重工共为特马新集装箱码头提供了10台岸桥和32台轮胎吊，其中岸桥采用新集卡定位系统，提升了作业效率；轮胎吊采用全功能小车机型，更加绿色环保。萨马拉说，中国在制造业领域具有竞争力，“在产品研发、生产和持续改进等方面，中国企业不断提升用户的满意度，未来我们将持续开展合作”。

在码头上，运营经理伊曼纽尔·阿多指着泊位上一艘长360多米的大型集装箱船对记者说：“码头扩建使得西非地区最大的集装箱船可以在这里靠泊，同时新码头的工作环境有了很大改观，这都有利于提高现场作业的效率。”他表示，新集装箱码头投入运营以来，各项设施运转良好，运营团队对中方的设计理念和产品质量都非常满意。

随着新泊位启用，特马新集装箱码头提供了大量就业岗位，吞吐量有望提升至每年350万标准箱，推动加纳成为西非地区重要的贸易和投资中心。根据加纳港务局发布的统计数据，新码头投运后的前两年，集装箱吞吐量年均增长20%以上。加纳通讯社近日在报道中提到，业主方与中国公司之间的合作，“显著提高了加纳最大港口的运营能力和效率”。

萨马拉表示，在人工智能等新技术的支持下，特马新集装箱码头正在不断升级，未来将以更高的效率服务非中之间货物贸易，助力加纳和西非在全球物流链中发挥更大作用。

（本报阿克拉电）

《 人民日报 》（ 2024年08月10日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)