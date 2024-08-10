本报记者 贾平凡

近期，澳大利亚中国工商业委员会（ACBC）就对华贸易为澳家庭带来的利益发布报告。报告显示，2022—2023财年，对华贸易使澳平均家庭可支配收入增加2600澳元，占澳平均家庭可支配收入的4.6%，为澳创造59.56万个就业机会，使澳家庭节约生活成本4.2%。报告还发现，澳从中国进口占澳进口比重越大，生活成本降低越多。

对此，中国外交部发言人林剑表示，报告列举的事实和数据反映了对华贸易为澳大利亚民众带来的巨大实惠，彰显了中澳经贸关系互利共赢的本质，也再次说明中国的发展对澳方而言是机遇而不是挑战。

贸易额跃升至创纪录水平

过去一年，中澳两国的贸易额跃升至创纪录水平。2023年，中澳双边贸易额达到1.61万亿元人民币，创历史新高，同比增长9.8%，高于同期中国进出口增幅。澳大利亚对中国的服务出口同比增长27%，实际对华投资增长17.1%。

此前，中国贸促会会长任鸿斌在澳大利亚悉尼举行的“中国—澳大利亚商务研讨会”上表示，2023年，中澳双边货物贸易额比上年增长4.1%，中国连续15年成为澳大利亚第一大贸易伙伴；澳对华投资比上年增长11.7%，在中国新设立澳资企业数量比上年增长40.2%。

“过去一年，中澳经贸合作呈现出显著回升，继续保持增速。”中国社会科学院亚太与全球战略研究院研究员许利平在接受本报记者采访时表示，去年以来，澳大利亚大麦、煤炭、棉花、葡萄酒等产品出口逐渐恢复。

中澳经贸合作始终是两国关系中最积极、最活跃的推动力量。2009年以来，中国已连续15年成为澳大利亚第一大贸易伙伴、出口市场和进口来源地。中国是澳大利亚农产品矿产品主要进口国，澳大利亚超过四分之一的出口收入来自中国，中国进口的铁矿石60%以上来自澳大利亚。澳大利亚也向中国进口大量的工业制成品，两国经贸呈现较强的互补性。两国贸易额由1972年建交之初不足1亿美元跃升至2023年近2300亿美元。

今年以来，中澳在经贸领域取得不少进展。3月，中国宣布终止对澳大利亚进口葡萄酒征收反倾销税。5月，中国再宣布取消对澳大利亚5家主要牛肉生产商的进口禁令。中国海关数据显示，4月，中国从澳大利亚进口了1040万美元的葡萄酒，较去年同期12.6万余美元的产品额，增长了约80倍。5月，澳大利亚向中国出口了价值超过8600万澳元（约合人民币4.12亿元）的葡萄酒，350家主要来自南澳大利亚州的酿酒商重新进入中国市场。

6月，悉尼科技大学澳中关系研究院的最新民调显示，超过六成（61%）澳大利亚受访者认为，澳大利亚应继续努力与中国建立紧密的联系，并保持牢固的关系。62%的澳大利亚人表示，他们看到了加强澳中关系的益处。

6月17日，中国商务部与澳大利亚外交贸易部签署了《中华人民共和国商务部与澳大利亚外交贸易部关于2024至2025年进一步促进中国—澳大利亚自由贸易协定实施的谅解备忘录》。中澳自贸协定是中国与西方主要发达国家签署的首个高水平自贸协定，自2015年12月生效实施以来，有力促进了两国经贸往来。此次签署备忘录有助于双方进一步深化自贸协定框架下的合作，继续发掘协定潜能，推动中澳经贸关系稳定健康发展。

以经济为驱动的双边合作具有强大韧性和潜力

今年是中国国家主席习近平对澳大利亚进行国事访问和中澳建立全面战略伙伴关系10周年。回顾10年来中澳关系发展历程，最重要的经验启示就是要坚持相互尊重、求同存异、互利合作。去年11月，澳大利亚总理阿尔巴尼斯访华并参加第六届中国国际进口博览会以来，中澳各领域对话合作进一步恢复发展，两国关系实现全面转圜。

“去年以来，中澳双方高层互动恢复，推动了政治关系改善，进一步释放了经贸合作潜力。”许利平说，中澳货物贸易和服务贸易具有高度互补性。在货物贸易方面，澳大利亚铁矿石、煤炭等大宗商品和具有比较优势的农产品是中国市场所需要的；在服务贸易方面，澳大利亚的教育和旅游对中国人具有一定吸引力。

华东师范大学外语学院国别与区域研究所副所长、研究员陈晓晨在接受本报记者采访时表示，在澳大利亚工商界及不少澳大利亚人看来，中澳经贸关系是两国关系的基石，对华贸易显著提升了澳大利亚家庭的可支配收入和生活水平，创造了大量就业机会。中澳经贸关系能互利共赢，主要是因为两国经济的高度互补性。两国经济结构差异大，合作空间广。中澳两国同属亚太国家，地理位置相对接近，有利于降低物流和运输成本。中澳自由贸易协定降低了关税和贸易壁垒，促进了双边贸易。经贸合作的实际成果显示，以经济为驱动的双边合作具有强大韧性和潜力。澳大利亚中国工商业委员会发布的报告回击了澳国内对改善对华经贸关系的负面声音。

不久前，中国贸促会发布了《澳大利亚营商环境报告2023》，报告显示，在澳中资企业经营情况呈现稳中向好态势，中资企业对澳大利亚投资信心增强。

中澳经贸关系持续密切，双方在多个层面的互动频繁，为两国乃至全球经济发展带来很多利好。许利平说，在中澳经贸合作中，贸易顺差给澳大利亚带来大量外汇收入，提升了澳大利亚货币稳定性，拉动了农业、矿业和畜牧业等领域的就业，对澳大利亚旅游、教育等服务业增长也起到了巨大推动作用。此外，中澳经贸合作有助于完善地区和全球供应链产业链体系，拉动地区经济增长，对于全球经济增长具有积极示范意义。

将互补优势转化为两国共同发展的有力动能

林剑说，中澳两国经济高度互补，是天然的合作伙伴。当前中国正进一步全面深化改革，推进中国式现代化，这也将给中澳合作带来更多机遇。中澳合作前景广阔，两国加强合作可以将互补优势转化为两国共同发展的有力动能，也有利于维护全球产业链供应链稳定畅通，为两国、地区乃至世界经济的持续恢复注入更多正能量。

未来，随着中澳关系持续回暖，加之《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）各项措施的逐步落实，两国双边经贸合作将进一步强化。

全球矿业巨头力拓集团首席执行官石道成（英文名：雅各布·斯陶斯赫尔姆）日前表示，中国积极培育新质生产力，加速推动能源转型建设，将不断激发对矿产资源的需求，这为澳大利亚采矿业带来重大机遇。与此同时，随着中国在全球能源转型中发挥更大作用，力拓与中国的合作也在不断升级，逐渐从贸易、勘探和项目开发，扩展至研发、人才培养与数字创新等领域。

澳大利亚商业峰会主席弗兰克·阿拉法奇日前表示，中国市场对澳大利亚中小企业极具吸引力，是澳大利亚农产品、制造业和服务的主要进口国。在他看来，澳中双边经济关系发展为澳大利亚企业开辟了商机，澳大利亚中小企业致力于建立与中国的贸易与投资联系，扩大互利机会，特别是在改善基础设施、整合贸易和投资政策以及促进企业合作等方面。推动这一富有成效的关系发展将让双方获得更大利益。

澳大利亚驻上海总领事张威廉表示，澳大利亚未来可以在清洁技术和绿色产品方面加大与中国合作，“我们双方在绿色经济中具有强大的潜在互补性，包括整个供应链的脱碳进程，双边合作的加深将有助于实现两国在《巴黎协定》中设定的减排目标”。

“中澳两国还可以拓宽经贸合作领域，利用双方优势产业实现经济互补。在未来，中澳不仅可以继续保持两国在能源、农业等传统经贸领域的合作，还可以加强在金融业、数字基础设施、医疗保健、电子商务等新兴产业的投资合作，实现优势产业对接。”陈晓晨说。

当地时间6月12日，澳大利亚总理网站发表阿尔巴尼斯的署名文章《与中国进行富有成效的合作将使区域内所有人受益匪浅》指出，澳大利亚一贯明确主张在力所能及的范围内与中国合作，致力于弥合分歧，促进对话沟通。他写道：“在一个日益复杂的世界里，外交政策实力的真正衡量标准是有效管理分歧，而非制造对抗。这个过程并不总是一帆风顺，也不会一蹴而就。”

据彭博社报道，澳大利亚财政部长吉姆·查默斯日前表示，在过去两年里，澳中作为贸易伙伴的关系趋于更为平稳的状态。查默斯强调，澳大利亚认识到并且理解了澳中经济关系对于该国至关重要，与中方保持接触能够带来“可观的经济红利”。

陈晓晨表示，以建立全面战略伙伴关系10周年为新起点，中澳可以不断培育合作的新增长点，做大合作共赢的蛋糕，更多造福两国人民。

“中澳经贸合作潜力巨大，具有深厚的社会基础，可以聚焦共同利益，深化双边机制化合作，推动经贸关系行稳致远。”许利平说。

(责编：卫嘉、白宇)