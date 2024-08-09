新华社莫斯科/基辅8月9日电（记者黄河 李东旭）8日至9日，俄罗斯与乌克兰相互进行大规模无人机袭击，造成人员受伤和财产损失。俄利佩茨克州一军用机场遇袭。

俄罗斯国防部9日在社交媒体上通报说，8日夜间至9日凌晨，乌军对俄境内目标发动无人机袭击。俄防空部队在别尔哥罗德州、利佩茨克州、库尔斯克州、布良斯克州、沃罗涅日州、奥廖尔州等地共击落75架乌克兰无人机。此外，俄军在黑海水域摧毁了7艘驶向克里米亚半岛的无人艇。

俄利佩茨克州州长阿尔塔莫诺夫9日在社交媒体上发文说，利佩茨克州当天遭无人机袭击，伤者已升至9人，部分地区的居民已转移。别尔哥罗德州州长格拉德科夫说，俄防空部队在该州上空击落29架乌军无人机，袭击造成一些房屋和车辆受损。

乌克兰空军9日在社交媒体上发布通报说，俄军当天出动27架无人机对乌克兰境内7个地区发动袭击，“无人机均被击落”。

此外，乌军总参谋部9日在社交媒体上通报说，乌军当天袭击了位于俄利佩茨克州的一处机场，机场附近贮有航空制导炸弹的仓库和多架飞机被击中。俄紧急情况部利佩茨克州总局证实该州境内一处军用机场起火，但未透露更多细节。

俄国防部9日还发布通报说，乌军6日起在库尔斯克方向的军事行动中已损失945人和102辆装甲车辆。俄紧急情况部9日宣布已将库尔斯克州的紧急状态等级提升至“联邦级”。

近期，俄乌冲突局势持续升级。俄武装力量总参谋长格拉西莫夫7日表示，乌军6日起对库尔斯克州发起进攻。俄国防部8日说，俄武装力量和联邦安全局边防部队继续在库尔斯克州苏贾区等多地阻击乌军的袭击。俄军还对乌克兰苏梅州的乌军预备部队实施了空中打击。

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