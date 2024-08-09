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综述丨全球极端天气“烤验”人类

2024年08月09日16:19 | 来源：新华网
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新华社北京8月9日电 综述｜全球极端天气“烤验”人类

新华社记者

这个夏天，全球多地饱受高温等极端天气的“烤验”，而且似乎没有最热，只有更热。世界气象组织日前发布新闻公报说，7月的极端高温影响了全球数亿人，并引发连锁反应。

欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局8日发布报告说，刚刚过去的7月是该机构自1940年有记录以来全球第二热的月份。报告显示，今年7月的全球平均气温虽不如去年7月高，但全球在7月22日和7月23日经历了有记录以来最热的两天。

据世界气象组织援引的数据，亚洲国家中，日本7月平均气温是自1898年有记录以来的最高值，打破了去年刚创下的纪录，预计日本高温天气8月仍将持续。印度也经历了有记录以来第二热的7月。

数据显示，地中海和巴尔干半岛许多地区在7月都遭受热浪持续侵袭，造成人员伤亡并影响公众健康。希腊、匈牙利、斯洛文尼亚、克罗地亚和保加利亚等国都经历了各自国家有记录以来的最热7月。

7月以来，热浪侵袭下，欧洲多国的电力需求激增，电网承受巨大压力，频繁断电，部分国家用水紧张，严重影响民众日常生活和商业活动。意大利继续受到降水少和高温热浪的影响，南部地区近日严重缺水，政府警告居民在一天中最热的时段尽量待在室内。

伊朗政府8月5日说，由于天气非常炎热，该国多个省份的政府公共部门和银行在6日减少工作时间，并确保在气温上升的情况下不中断电力供应。

除了上述多地遭热浪袭击之外，最近美国正在经历“水火两重天”：东北部佛蒙特州7月30日继飓风“贝丽尔”引发洪水近三周后，遭受新一轮洪灾。而在美国西部，由于天气极端干燥炎热等因素，近期多地野火持续肆虐。

美国耶鲁大学环境学院研究人员珍妮弗·马隆认为，现在野火的数量未必比以前更多，但由于全球变暖，野火变得更大、更严重，受气候变化影响，包括极端野火在内的异常情况今后还将持续发生。

高温天气对人体健康带来的影响不可忽视。联合国秘书长古特雷斯7月25日在纽约联合国总部就极端高温发表讲话时表示，地球正变得越来越热，这对世界各地的每个人来说都越来越危险。据估计，高温每年导致近50万人死亡，这一数字大约是热带气旋造成死亡人数的30倍。

德国DAK医疗保险公司的一份最新调查报告显示，每四个德国人中就有一人因极端高温而出现健康问题，而在60岁以上人群中，这一比例接近三分之一。

全球变暖不仅严重“烤验”人类，还深刻影响着海洋生态。澳大利亚研究人员7日发表的一项研究表明，过去十年间，澳大利亚大堡礁及其周边的海表温度升至400年来最高水平。美国国家海洋和大气管理局说，自2023年2月以来，由于气候变化使海洋表层海水变暖，至少54个国家和地区的珊瑚礁出现了大规模白化。

世界气象组织秘书长塞莱丝特·绍洛近日说，过去一年，广泛、强烈且持续的热浪席卷了每个大陆，至少10个国家在不止一处出现了超过50摄氏度的单日气温。仅仅适应气候变化是不够的。人类需要从根本上解决问题，减少温室气体排放。

古特雷斯日前表示，极端高温正在对人类和地球产生极端影响，世界必须面对气温上升的挑战。此前他也曾表示，采取气候行动的需求从未如此紧迫，气温继续升高可能带来海平面灾难性上升、热带珊瑚礁系统以及数亿人生计被毁、天气模式进一步被扰乱等后果。国际社会需要就应对气候变化立即采取行动。

(责编：艾雯、刘洁妍)

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