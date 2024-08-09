新华社万象8月9日电（记者马淮钊 赵旭）8日，中国援老挝农村教师素质能力提升工程附带物资交付仪式在老挝首都万象举行，中方正式向老方交付老挝中小学校长、教师培训系列教材物资。

老挝教育和体育部部长普·辛马拉冯、老中合作委员会常务副主席赛萨纳·西提蓬、中国驻老挝大使方虹、项目实施单位上海教育出版社副社长庄晓明等出席仪式。

普·辛马拉冯致辞表示，本项目有助于提升老挝农村教育整体质量，对老挝人力资源开发意义重大，进一步加深了老中双方团结和友谊。

方虹表示，此次交付的教材等物资将有助于完善老挝基础教育教材，提高基础教育水平。中方愿同老方一道，积极推动中老共建“一带一路”教育合作高质量发展，增进两国人民的理解和友谊。

庄晓明表示，上海教育出版社将持续跟进教材在老挝的使用情况，做好后续服务工作，为老挝教育事业发展添砖加瓦。

据悉，中国援老挝农村教师素质能力提升工程项目由上海教育出版社负责组织实施。此次交付的教材将下发到老挝各省市的教育部门，成为老挝校长、教师培训的重要参考资料。

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