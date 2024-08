二〇二四年八月

目 录

前言

一、美国国家民主基金会是美国政府的“白手套”

二、策动颜色革命,颠覆他国政权

三、勾连各色势力,干涉别国内政

(一)在目标国培植亲美势力

(二)歪曲抹黑他国民主人权状况

(三)操纵干预别国选举

四、煽动分裂对抗,破坏他国稳定

五、炮制虚假信息,蛊惑干扰舆论

六、借助“学术活动”,大搞干涉渗透

七、美国和国际社会曝光揭批

(一)美国人士曝光真实面目

(二)国际社会揭批恶劣行径

结束语

前言

美国国家民主基金会(National Endowment for Democracy,简称NED)是美国政府的“白手套”,长期以来,打着“促进民主”的幌子,颠覆他国政权,干涉别国内政,煽动分裂对抗,蛊惑干扰舆论,实施思想渗透,恶行劣迹罄竹难书,造成深重危害,受到国际社会强烈谴责。

近年来,NED变换手法,变本加厉,违背和平、发展、合作、共赢的历史潮流,继续对各国实施渗透颠覆破坏,愈加臭名昭著。我们有必要进一步曝光揭露NED,促使各国进一步警醒警惕,识破戳穿NED的真实面目,防范回击NED的干扰破坏,坚决维护国家主权、安全和发展利益,坚决维护世界和平发展和国际公平正义。

一、美国国家民主基金会是美国政府的“白手套”

NED打着“非政府组织”旗号,自称“为他国民主提供支持”,实际上是美国政府在全世界开展渗透颠覆破坏活动的“白手套”。

(一)NED是美国中情局“隐蔽战略”的实施机构。冷战初期,中情局通过所谓民间志愿者组织支持东欧社会主义国家反对派活动,推进“和平演变”。20世纪60年代中后期这些活动被曝光,美国政府转向考虑与民间机构合作开展相关活动,建立类似机构的想法萌生。美国学者威廉·布卢姆说,NED公开做过去中情局一直在秘密做的事情,以洗去与中情局联系在一起的恶名1。

(二)NED由美国政府推动成立。1981年,美国总统里根上台后,谋划在海外推动所谓“民主战略”,提出建立一个由政府资助、采取民间模式运行的基金会,公开支持所谓“海外民主运动”。1983年NED成立,其宗旨之一就是:在符合美国广泛国家利益和受资助团体要求的同时,在目标国鼓励和发展民主运动。

(三)NED的资金来自美国政府拨款。1983年11月22日,美国国会通过《国家民主基金会法》,重申NED宗旨,明确国会拨款、政府审计、向国会和总统报告等内容。1983年NED成立当年,国会向其拨款1800万美元。40多年来,拨款额总体不断增加。根据美国政府“美国支出(USASpending)”网站数据,2023财年拨款达3.15亿美元。卡内基国际和平基金会报告显示,NED的资金几乎全部来自美国国会拨款2。

(四)NED项目运作得到美国国务院和驻外使馆指导。根据对NED拨款法案,NED须同国务院就项目进行协商,确保得到外交政策指导。美国国际开发署报告《美国政府资助的民主推广项目》披露,所有NED项目在实施过程中必须同国务院民主、人权和劳工局,新闻署和美国驻项目国家使馆保持联系。

(五)NED向美国政府报告工作,接受审计监督。根据美国《国家民主基金会法》,NED要在每年12月31日前向总统提交上一财年报告。报告包括基金会运营活动及成果绩效。联邦审计署每年审计NED财务报表,向国会提交审计报告。报告副本向总统提交。

(六)美国政府有权查阅所有NED资助项目资料。根据美国《国家民主基金会法》,NED和经其授权的代表有权审阅基金会和受援对象间的账簿和文件记录。联邦审计署审计长或其授权人员亦有权审阅。

(七)NED的职能得到美国政府背书。美国中情局前官员菲利普·阿吉1995年在电视节目中表示:“如今,不仅是中央情报局在背后通过资金等方式操控整个过程,他们还有一个抓手,NED。”美国国务院前助卿金·霍姆斯在《国家民主基金会:对未来的谨慎投资》中表示,投资NED的最大好处在于,支持友好民主力量远比对付敌对威权划算。

二、策动颜色革命,颠覆他国政权

(一)企图颠覆伊朗政权。2022年9月,伊朗发生“头巾风波”。美国之音波斯语频道记者阿利内贾德多次发布未经核实的信息、图片,煽动民众。黎巴嫩广场电视台披露,阿利内贾德2015年至2022年接受包括NED在内的美国各类机构资助62.8万美元。《伊朗日报》援引伊朗革命卫队文件指出,NED借阿利内贾德之手在“头巾风波”中干涉伊朗内政。“头巾风波”期间,NED还支持“伊朗人权中心”(Center for Human Rights in Iran, CHRI)和“人权活动者通讯社”(Human Rights Activists News Agency, HRANA)炮制假新闻,扶持异见人士同反伊朗政府组织和媒体勾连,进行舆论攻击抹黑。NED定期在其内部刊物《民主期刊》上刊登评论文章,鼓吹通过人权运动颠覆伊朗政权。伊朗媒体称NED为“民主的全民公敌”,是在伊朗社会扰乱秩序、煽动骚乱的“特洛伊木马”。

(二)变换手法渗透阿拉伯国家。“阿拉伯之春”以来,NED广泛利用社交媒体,资助非政府组织发布多媒体内容、开展线上培训,煽动颜色革命。NED还实施“地区民主转型人才储备”计划,资助非政府组织扶持所谓“民主支持者”、“人权活动家”以及流亡在外的“异见人士”,鼓动当地工会组织“加强组织能力建设”,支持学者和活动人士在各国密谋所谓“宪法改革”。

(三)参与乌克兰颜色革命。在2004年“橙色革命”中,NED向乌克兰反对派提供6500万美元资金。2007年至2015年,NED投入3000多万美元扶持乌克兰非政府组织,鼓动“公民活动”。2013年至2014年“广场革命”中,NED资助大众媒体研究所,散布煽动信息。NED还投入数千万美元,利用脸书、X(原推特)、照片墙等社交媒体传播虚假信息,激化乌克兰民族矛盾,在乌东地区挑动民族对立。

(四)企图颠覆朝鲜政权。2002年7月,NED时任会长卡尔·格什曼对媒体表示,NED与美国国会合作,通过多个非政府组织开展涉及朝鲜的活动,影响舆论,目的就是动摇朝鲜现行体制。2021年7月,格什曼对媒体表示,NED通过资助人权项目,已开始腐蚀(朝鲜)威权体制,终将引发动荡。

三、勾连各色势力,干涉别国内政

(一)在目标国培植亲美势力

1、美国国家民主基金会2021年报告称,NED在阿拉伯国家扶持亲美媒体,培养“民主行动人士”,资助维护“民主和自由”的团体。

2、2021年5月,NED时任会长卡尔·格什曼表示,尽管NED被禁止在俄罗斯活动,但仍资助数量众多的组织在俄罗斯境内开展活动,支持流亡境外的俄罗斯反对派人士利用俄罗斯国家杜马选举、总统选举和地方议会选举等重要政治议程同俄罗斯政府斗争3。

3、NED长期对欧洲进行渗透,拉拢欧盟机构官员。在欧盟机构内培植“跨大西洋派”,打压“战略自主派”;资助所谓欧洲“独立媒体”,营造对美国有利舆论。

4、NED将墨西哥作为主要渗透目标国,扶持墨西哥反腐败和有罪不罚组织(Mexicans Against Corruption and Impunity, MCCI)、墨西哥竞争力研究所(Mexican Institute for Competitiveness, IMCO)等组织,阻扰墨西哥电力改革。墨西哥政府于2021年照会美国政府,谴责NED资助墨西哥境内反政府组织,称“此系干涉主义和煽动政变”。

5、2017年至今,NED资助54个反古巴组织。2018年,反古巴政府组织“古巴民主局”称收到美方提供的“民主资金”,已向古巴境内的员工、代理人和承包商支付4.8万美元。

6、NED常年资助学者和记者,在伊朗推动“民主化改革”,从事针对伊朗的文化渗透活动。

(二)歪曲抹黑他国民主人权状况

1、NED主办的《民主期刊》(Journal of Democracy)杂志经常以美式民主为标准,批评发展中国家总统选举、经济政策、人权状况、民主转型。

2、2023年7月,《民主期刊》以“印度还是民主国家吗”为主题,刊登5篇关于印度民主的文章,称莫迪政府执政以来,大规模瓦解民主制度、规范和实践。2024年4月,《民主期刊》刊登《为什么此次选举对印度来说最重要》文章,称莫迪第二任期以来,印度的民主治理一直在退步。如莫迪连任,印度作为一个多元世俗国家的未来可能受到威胁。

3、NED将海湾阿拉伯国家合作委员会(简称“海合会”)成员列为“专制独裁国家”,通过学术、文化、媒体活动对有关国家持续进行价值观输出。根据NED网站等信息,2021年NED在海合会国家设立项目11个,投入资金约180万美元。这些项目支持所谓“民主人士”,攻击当地人权状况,以宣扬新闻自由为幌子煽动社会对立。

(三)操纵干预别国选举

1、2022年4月和2023年12月,塞尔维亚先后举行总统、国民议会和地方议会选举。NED全程干预,选前大力为亲美反对派造势。2023年5月,塞尔维亚连续发生2起恶性枪击事件后,NED扶持的人权组织伙同亲美反对派组织举行大规模游行示威,要求塞尔维亚政府下台。

2、NED在菲律宾长期资助拉普勒新闻网(Rappler)。据NED网站报告,2017年至2021年,拉普勒新闻网共获NED资助78.6万美元。2022年大选中,拉普勒新闻网动员游说菲律宾选举委员会授权向其提供大选动向监测和候选人竞选活动开支等内部信息,引发菲律宾各界人士质疑大选公正性和独立性。有关授权在强大舆论压力下最终被取消。

3、NED长期资助“伊朗民主基金会”(Foundation for Democracy in Iran,FDI)等反伊机构破坏选举活动,FDI执行董事、美国社会活动人士肯尼思·蒂默曼撰文承认上述行径。

4、2023年1月,NED会长戴蒙·威尔逊就尼日利亚大选接受尼日利亚电视台专访,公开对大选“民主公正”表达关切。

四、煽动分裂对抗,破坏他国稳定

NED董事会主席肯尼思·沃拉克曾向美国国会表示,NED致力于为美国敌人的对立势力赋能,提升他们改变政府的能力4。

(一)扶持“台独”分裂势力。2022年,NED伙同台湾民进党当局举办“世界民主运动”大会,邀请一些欧洲国家议员和智库代表参会,动员所谓“民主力量”,开辟“民主斗争的东方前线”,渲染“今日乌克兰,明日台湾”虚假叙事。2023年7月,NED会长戴蒙·威尔逊赴台湾参加“台湾民主基金会20周年国际会议”,向蔡英文颁授所谓“民主服务奖章”。

(二)勾结反中乱港势力。NED长期通过输送资金、公开支持等方式,勾结乱港势力,2020年在其涉港资助项目清单中设立多个项目,共计31万多美元,为乱港分子提供支持。2023年,NED串联“香港观察”“大赦国际”等组织以及美国、英国、德国反华议员提名乱港分子黎智英参选2023年诺贝尔和平奖。

(三)NED长期扶持反华组织所谓“世界维吾尔代表大会”,每年资助规模在500万至600万美元之间。2024年3月,NED举办活动,邀请“世维会”头目发言,抹黑中国民族政策和民族地区发展成就。

NED向“东突教育与互助协会”头目奥乌兹汗提供资助,指使奥乌兹汗大肆组织反华集会活动,并借机挑拨中国和土耳其关系。NED还资助“东突”组织头面人物茹仙·阿巴斯频繁窜访土耳其,勾连“东突”势力滋事。

(四)2023年3月,NED会长戴蒙·威尔逊率领NED代表团赴印度达兰萨拉,与“藏独”头目会面,声援“藏独”活动。2023年11月NED授予“藏独”分子久美嘉措“个人勇气民主奖”。2024年4月,NED邀请所谓“西藏流亡政府”“首席噶伦”边巴次仁赴NED总部活动。

(五)21世纪初,NED出资成立3个格鲁吉亚本土非政府组织联合体,组织民众到格鲁吉亚首都第比利斯举行抗议活动。在2024年5月格鲁吉亚爆发的反对“外国代理人法案”示威游行中,NED四处串联,煽动抗议。

五、炮制虚假信息,蛊惑干扰舆论

(一)NED会长戴蒙·威尔逊接受《朝日新闻》专访,诬蔑中国利用技术手段和人工智能监控公民。2023年11月30日,NED副会长克里斯托弗·沃克为美国国会众议院“中国特设委员会”听证会作证,编造散布“中共垄断资讯信息”谎言5。

(二)NED扶持塞尔维亚非政府组织配合CNN在塞分支媒体编造涉华假消息,污蔑炒作所谓中国在塞尔维亚项目环保、劳工和腐败等问题。

(三)NED资助国际共和研究所(International Republican Institute, IRI)发起“支持欧洲反对中国共产党的颠覆策略”二期项目,编造传播中国共产党对所谓民主价值观和跨大西洋团结的威胁。

(四)NED出资1741万美元围绕“脱北者”问题开展92个项目。资助韩国非政府组织开设涉朝鲜主题广播电台,每周从“民主人权”角度制作播放“脱北者”故事。创建涉朝鲜主题网络刊物,发布朝鲜负面新闻。培养“脱北者”记者,鼓励“脱北者”通过撰写博客文章、参加视频访谈等抹黑朝鲜。

(五)NED与“伊朗国际”、VOA波斯语频道、BBC波斯语频道等反伊朗媒体串联,打造攻击伊朗的信息矩阵。NED及旗下机构将“黑料”投喂至反伊朗媒体,密集煽动报道。

六、借助“学术活动”,大搞干涉渗透

(一)NED资助伊拉克公共政策治理中心(Governance Center for Public Policy, GCPP),连续6年发布“伊拉克国家民主转型指数”报告,连年对伊拉克民主建设给出低分评价,将伊拉克列为“部分独裁转型国家”。伊拉克各界认为该指数没有真实反映伊拉克在政府施政、社会治理和民主法治等方面取得的成绩,刻意打低分是为美国继续干涉伊拉克内政、拖延从伊拉克撤军制造说辞。

(二)2024年3月,NED“核心受让机构”国际私营企业中心(Center for International Private Enterprise, CIPE)与菲律宾马卡蒂商业俱乐部(Makati Business Club)等共同发布首份《菲律宾可持续发展状况报告》,将美西方工业化国家碳排放标准和义务强加于菲律宾,施压菲律宾政府改造经济结构。

(三)NED出资数十万美元资助欧洲价值安全政策中心(European Values Center for Security Policy, EVC)、环球安全中心(Global Security Center,GSC)等智库,举办各类研讨会、智库活动,鼓动欧盟追随美国“小院高墙”政策。

(四)乌克兰危机以来,NED资助的“贝尔格莱德安全政策研究中心”等声援、支持塞尔维亚亲西方势力示威游行,批评塞尔维亚外交政策。

(五)2022年1月至2023年1月,NED利用阿特拉斯网络资助土耳其数字媒体平台daktilo84.com网站,支持该网站散布不满情绪,煽动种族矛盾、社会冲突和政治分歧。

(六)NED长期资助塞尔维亚科索沃地区非政府组织挑唆塞尔维亚政府和普里什蒂纳临时自治机构之间的矛盾。2023年12月,NED资助的智库“Sbunker”发表报告称,“科索沃”是美国“支持建国和推广民主的相对成功案例”,粉饰美国侵略、分裂他国的真实行径。

(七)NED利用社交媒体对伊朗开展信息战。“头巾风波”骚乱期间,相关社交网络上出现大量“机器人大V”,由虚拟账号伪装成个人或独立媒体,散播反伊朗新闻,误导舆论。

(八)NED和美国国际开发署资助多个乌克兰组织,担任乌克兰社交媒体的“事实核查员”。所谓“事实核查”实质是美国为乌克兰网络空间精心打造的蒙蔽乌克兰人民的滤网。

七、美国和国际社会曝光揭批

(一)美国人士曝光真实面目

1、美国前联邦众议员罗恩·保罗曾表示,NED不过是大量花费美国纳税人的钱,去海外支持青睐的政客和党派。其所作所为拿到美国国内看显然是违法的。NED向外国选举注入软钱,将操纵选举说成“推广民主”。

2、美国前联邦众议员巴尼·弗兰克曾在上世纪80年代推动停止对NED拨款,认为不把钱花在公共交通和癌症研究上,而为政治目的用在支持法国工会等事情上,并不合理。

3、2006年1月29日,《纽约时报》刊发《混乱的美国信息导致海地陷入混乱》一文,披露美国政府通过美国国家民主基金会颠覆海地民选政府真实情况。

4、2021年9月,前《纽约时报》记者史蒂芬·金泽在纽约书评网撰文揭露NED伙同中情局、国际开发署支持他国反叛势力,颠覆美国不喜欢的国家政权。文章披露,NED早期董事会成员多为好战分子,现任董事会成员中不乏热衷于颠覆古巴、尼加拉瓜政权的前联邦参议员。NED的使命就是颠覆对美国不友善的外国政府,扶持更符合美国利益的政权。

(二)国际社会揭批恶劣行径

1、2015年7月29日,俄罗斯外交部发表声明,正式将NED列为“不受欢迎组织”,全面禁止该组织在俄罗斯境内活动。声明称,美国国务院关于对俄罗斯公民社会深感担忧的言论十分虚伪。NED运营的大部分项目是为了动摇那些不听华盛顿命令、维护自身国家利益、奉行独立路线国家的内部局势。

2、俄罗斯塔斯社2022年5月报道,俄罗斯联邦安全会议秘书助理奈尔·穆希托夫在接受《国防》杂志采访时表示,NED主要影响青年人,企图消除他们的爱国主义思想、贬低俄罗斯在现代世界秩序中的作用。西方以“解放人民”为借口,试图让俄罗斯公民对国家持消极态度。

3、法国记者弗雷德里克·夏尔彼埃2008年出版《中情局在法国—干涉法国内政的60年》一书,披露了NED在法国活动情况,指出NED以美国国务院、新闻署和国际开发署三个部门为靠山,从其获取资金,服务美国外交和军事政策。

4、法国网站“伏尔泰网”2010年刊登网站创始人蒂埃里·梅桑文章《NED:中情局的合法窗口》,披露NED直接插手法国非政府组织,干涉法国选举等劣迹。

5、匈牙利媒体《守望者》2018年将受NED资助的民间人权组织“匈牙利赫尔辛基委员会”(Hungary Helsinki Committee)列入“索罗斯的雇佣兵”黑名单,指其与境外势力勾结,破坏匈牙利国家稳定。

6、2023年4月,NED发布基金会项目申请,招募非党派、寻求捍卫人权和法治、支持言论自由的独立媒体。前《纽约时报》记者史蒂芬·金泽呼吁各国政府提高警惕,指出NED训练人员只是为搞乱华盛顿不喜欢的政府。

7、俄罗斯世界经济与国际关系研究所(The Institute of World Economy and International Relations, IMEMO)文章《国家民主基金会40年:回归本源?》称,美国政府通过设立NED,在两个层面开展对“威权”国家工作,既维持正常外交关系,又在非国家层面长期培养潜在替代政治力量。NED可以在政府项目不便的敏感领域发挥作用。

8、2023年6月,巴西通讯社援引圣卡塔琳娜联邦大学教授卡米拉·费克斯·维达尔评论称,美国国家民主基金会是假借民主之名攫取利益、为干涉他国提供道德借口的力证。

9、2016年,印度政府根据本国《外国捐赠管理法》“违规资助非政府组织”规定,将NED列入观察名单。

结束语

美国打着民主、自由、人权的幌子,借助NED,对其他国家渗透干涉颠覆,严重侵犯别国主权、安全和发展利益,严重违反国际法和国际关系基本准则,严重危害世界和平稳定,不得人心,令人不齿。国际社会坚决反对。

世界正在走向多极化,国际关系需要民主化。每个国家都有从本国实际和人民需求出发,探求适合自身发展道路的权利。任何国家都不能以民主人权教师爷自居,更不能以所谓“民主人权”为幌子侵犯别国主权、干涉别国内政、挑动意识形态对立。和平、发展、公平、正义、民主、自由是全人类共同价值,国际社会应在相互尊重、平等相待的基础上开展交流对话,共同为全人类进步作出更大贡献。

