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非洲疾控中心呼吁采取紧急措施控制猴痘传播

2024年08月09日13:37 | 来源：新华网
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新华社亚的斯亚贝巴8月8日电（记者 刘方强）非洲疾病控制和预防中心8日呼吁非洲各国采取紧急行动，避免猴痘疫情在非洲大陆持续蔓延。

8日，非洲疾控中心主任让·卡塞亚在线上会议中说，目前非洲至少有16个国家受到猴痘影响；与2023年同期相比，非洲今年报告的猴痘病例增加了160%。他说，各国必须采取强有力的行动，遏制目前在非洲蔓延的猴痘疫情。

“病毒变异了，适应了新的传播方式。”他说，猴痘最初只通过动物和人类的接触传播，但现在主要通过性传播，这是病例增加的原因。

卡塞亚认为，猴痘病例发现和治疗不及时也是该病迅速传播的一个主要原因。此外，气候变化等因素也加剧了该病的传播。

猴痘是一种病毒性人畜共患病。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数感染者会在几周内康复，但也有感染者病情严重甚至死亡。

1970年刚果（金）发现首例人感染猴痘病毒病例后，病毒主要在非洲西部和中部地区流行。2022年5月以来，全球100多个国家和地区报告猴痘病例。世界卫生组织同年7月宣布猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”，直到2023年5月才解除这一状态。

(责编：艾雯、崔越)

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