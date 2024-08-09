新华社瓦莱塔8月8日电 专访｜“从未停止开拓中国市场”——访马耳他水产养殖公司董事长埃卢尔

新华社记者陈文仙

马耳他水产养殖公司董事长萨尔武·埃卢尔日前接受新华社记者专访时表示，中国经济韧性强、潜力大，为外商创造了良好投资机遇。

“随着中国经济不断增长，外商在华投资机遇也在不断扩大。”埃卢尔说。

马耳他水产养殖公司成立于1993年，目前是地中海地区第二大蓝鳍金枪鱼养殖企业。“开拓和投资中国市场一直是我的梦想。”埃卢尔对记者表示，中国消费市场潜力巨大，营商环境不断优化，一直以来，他从未停止过探索和开拓中国市场的努力。

埃卢尔于2004年首次到访中国，考察马耳他蓝鳍金枪鱼在中国的商业机会。2018年，他再次前往中国，调查对华出口蓝鳍金枪鱼的可行性。

“现在，机会终于来了，我的梦想实现了。”埃卢尔兴奋地对记者说，经过马耳他和中国两国政府密切磋商，产自马耳他的蓝鳍金枪鱼已经获准进入中国市场。

为了在中国这片投资热土上扎根生长，埃卢尔“想得远、走得远”。不久前，马耳他水产养殖公司与山东海洋集团旗下的山东深远海发展有限公司在海南三亚注册成立了一家合资企业，合作范围涵盖蓝鳍金枪鱼的贸易、运输和繁殖研究等。

“中国合作伙伴值得信赖，相信在中国的业务将不断扩大和深入。”埃卢尔表示，愿意与中国合作伙伴分享水产养殖经验和专业知识。

他表示，马耳他水产养殖公司成为第一家在中国投资的马耳他水产养殖企业，对此他深感自豪。“中国在推动高水平对外开放方面不断努力，取得了显著进展，是令人放心的投资目的地。”

在去年11月举行的第六届中国国际进口博览会上，马耳他蓝鳍金枪鱼在中国“首秀”并大获成功。“游进”进博会的两条蓝鳍金枪鱼就来自马耳他水产养殖公司，当时中国消费者的积极反应让埃卢尔印象深刻。

“我们将致力于满足中国消费者对优质蓝鳍金枪鱼的需求。”埃卢尔说，首批蓝鳍金枪鱼预计于11月直接出口到中国，这意味着不久的将来，万里之外的马耳他蓝鳍金枪鱼就能“游上”中国消费者的餐桌。

目前，马耳他蓝鳍金枪鱼年产量约2万吨。埃卢尔表示，预计未来马耳他水产养殖公司一半的蓝鳍金枪鱼将直接出口到中国。

埃卢尔说，马耳他向中国出口蓝鳍金枪鱼将进一步加强和扩大这两个传统友好国家之间的经贸合作，“这一双赢合作有助于马耳他水产养殖业的稳定发展”。

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