新华社华盛顿8月8日电（记者熊茂伶）美国广播公司8日宣布，美国前总统、共和党总统候选人特朗普已同意在9月10日同美国副总统、民主党总统候选人哈里斯辩论。

特朗普当天在佛罗里达州海湖庄园举行记者会，他表示“期待”同哈里斯辩论，并攻击了哈里斯及其竞选搭档沃尔兹。哈里斯回应说，她“已准备好”同特朗普辩论。

此前，特朗普和哈里斯相互指责对方“害怕”辩论。

美联社文章说，特朗普同哈里斯的辩论将是今年大选又一个“高风险时刻”。

6月底，美国总统拜登同特朗普进行电视辩论时“表现糟糕”，拜登之后在政治和舆论压力下退选，哈里斯接替他成为民主党总统候选人。美国广播公司原定于9月10日主办特朗普和拜登的第二场辩论。拜登退选后，特朗普和哈里斯就辩论问题大打“口水仗”。

美国主流媒体和选举分析人士认为，目前选情胶着。据美国选举信息网站“真正透明政治”汇总的民调数据，截至8日，哈里斯在全国民调中平均领先特朗普0.5个百分点，但在宾夕法尼亚、威斯康星、密歇根等关键“摇摆州”，特朗普领先1.4个百分点。两大阵营近期各自在“摇摆州”密集举行竞选活动。

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