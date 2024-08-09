人民网圣保罗8月8日电 （记者时元皓）当地时间8月8日，巴西国际动物蛋白展览会于圣保罗闭幕，为期3天的展览会共吸引包括畜禽养殖、疫病防治、肉类加工等相关行业约300家参展商现场参展，来自约50个国家的行业代表或专家参与现场举办的各类主题论坛或讲座，超过2万名参观者参会。

该展会由巴西动物蛋白协会主办，是巴西动物蛋白行业规模最大的展会。巴西动物蛋白协会主席里卡多·桑丁在开幕式上表示，肉类生产对巴西国民经济至关重要，为相关地区提供就业和收入，促进区域发展，同时相关农业企业也帮助巴西进一步提升国际话语权。该协会数据显示，巴西是世界上最大的鸡肉和牛肉出口国、第四大猪肉出口国。

展会现场，巴西动物蛋白组织专门布置展厅展示巴西肉类生产的历史发展进程、关键技术创新领域及肉业生产现状等。参观者还可以借助虚拟现实设备，沉浸式感受巴西现代化肉业生产从农场养殖到工厂加工的各个阶段。

巴西国际动物蛋白展览会现场，参观者通过虚拟现实设备体验巴西肉业生产过程。人民网记者 时元皓摄

本届展会主题为“可持续动物蛋白：兼顾竞争力和食品安全”，展会现场开展了系列分组讨论及专家讲座，内容涵盖肉业生产力提升、企业可持续发展与社会责任、疫病防治与安全生产、技术创新与智能生产、清洁能源与生态保护等。参展商通过现场展示肉业生产相关机械设备及农副产品等吸引参观者和潜在客户现场洽谈。

多家中国养殖设备制造、生物制药企业也在现场布展。中国企业正昌集团的展台前，一台大型饲料制粒机上的汉字格外醒目。正昌巴西公司负责人倪亚军对人民网记者表示，正昌主营饲料机械设备，近年来积极在巴西布局生产和销售，凭借高性价比、良好售后服务等正逐渐获得当地市场青睐，不断为当地饲料工业发展注入新动力。

巴西国际动物蛋白展览会现场。人民网记者 时元皓摄

一些企业展示了与中国企业的合作成果。“STA”是巴西本土的一家农业技术企业，在展台上摆放了中国制造的机械设备。该公司商务协调员莱昂纳多·阿布鲁告诉记者，他们使用中国制造的机械设备为养殖户提供综合服务方案，中国制造的质量正在不断提升，技术服务水平也值得肯定。“矩阵能源”是巴西的一家能源公司，在其展台上展示了它与华为合作开发的电池能源存储系统方案。该系统使用华为提供的数字技术，帮助克服太阳能等清洁能源供应的间歇性，实现清洁能源的安全、持续供应，减轻供应风险。

在开幕式的嘉宾发言及多个主题论坛和讲座中，“中国”都是现场最常听到的关键词之一。“中国是巴西牛肉、鸡肉和猪肉最大的出口目的地，我们同中国建立了稳固的伙伴关系。”桑丁在接受人民网记者采访时表示，巴西也是中国主要的肉类进口来源国，这种贸易上的互补体现了双方长期建立的互信关系，且这种关系在不断巩固。

“与中国的关系达到了新的水平，面临更多发展机遇。”巴西农业部长卡洛斯·法瓦罗在开幕式上提及，今年巴西新增38家肉企获准向中国出口产品，具备对华出口资质的巴西肉企从106家增至144家，“更多的企业意味着更多的就业，更多的机会。”法瓦罗说。

除了更多肉企获准对华出口外，今年2月，中方还终止了对巴西白羽肉鸡产品征收反倾销税。“这都是积极的信号，显示了在相关领域两国日益加强的伙伴关系。”桑丁表示，巴西动物蛋白协会非常重视中国市场，这也是他们专门在北京设立办事处的原因，协会及巴西各方都愿意继续加强与中国市场的合作，不断满足中国市场不断增长的需要。

巴西动物蛋白协会高层管理人员在展览会举办前接受外国记者采访。人民网记者 时元皓摄

日前，巴西由于南里奥格兰德州的新城疫疫情而暂停向中国等国家出口禽肉，这也成为了此次展会的热点话题之一。巴西动物蛋白协会市场总监路易斯·鲁阿表示，巴中双方卫生当局间一直在进行非常流畅的对话，以确保两国正常商业交流。鲁阿也希望双方能够继续加强在卫生检疫方面的合作沟通，以为更多巴西肉产品种类输华提供可能性。

“巴西牛肉产品的可追溯性及它的价格成本等使其在中国市场上很有竞争力。”出席展会主题论坛的中国食品土畜进出口商会副会长于露对人民网记者表示，除了肉类外，巴西还主要向中国出口大豆、棉花等农产品，是中国最大的农产品进口来源国。于露认为，这种贸易关系一方面满足了中国消费者的需要，另一方面也释放了巴西农业产能、拉动经济增长，是共赢的体现。

于露表示，农业、尤其是畜牧业是碳排放的主要来源，作为农业生产和消费大国的中国和巴西在可持续发展领域拥有巨大合作前景，可以在饲料、养殖等多方面加强经验交流。巴西牛肉出口商协会可持续发展总监费尔南多·桑帕约对记者表示，中国和巴西可以在保持贸易畅通的同时共同努力减少排放，双方拥有在绿色贸易方面开展合作的巨大潜力。

巴西国际动物蛋白展览会前身为巴西国际禽肉和猪肉展览会，每两年举办一次。今年，该展会首次与巴西牛肉出口商协会及巴西鱼类养殖协会合作，进一步整合动物蛋白生产链中的相关从业者，规模得以进一步提升。

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