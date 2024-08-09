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中企在泰国曼谷举办“COSL TODAY”技术发布会

2024年08月09日09:52 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷8月9日电 （记者简承渊）8日，中海油田服务股份有限公司（简称：中海油服）在泰国曼谷举办“COSL TODAY”技术发布会。会上，中海油服发布了3项高技术钻井一体化解决方案，得到现场国际客户、合作伙伴和行业协会专家的高度认可，有助于推动油气行业勘探、开发实现更经济、更高效、更绿色，助力全球客户共享油气绿色未来。

发布会现场。人民网记者 简承渊摄

发布会现场。人民网记者 简承渊摄

中海油服本次发布的3项高技术钻井一体化解决方案，分别是深水/高温高压钻井技术方案、加密调整井技术方案和二氧化碳回注技术方案。近年来，全球油气新发现有30%来自深水，41%来自超深水，深水—超深水领域已成为全球油气资源的重要战略接替区。

中海油服总工程师尚捷表示，中海油服是全球最具规模的综合型油田服务供应商之一，历经40多年发展，中海油服始终坚持技术驱动战略，通过地震勘探、定向钻井、储层评价、增产优化、修井及弃井等业务组合，为全球30多个国家和地区的客户提供油气勘探、开发和生产的全方位服务。此次发布的高技术一体化解决方案，将以更先进的技术装备和丰富的作业经验，助力亚太地区高潜力油气资源的稳健开发，为全球油气行业的可持续发展注入新的动力。

(责编：于洋、杨牧)

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