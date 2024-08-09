人民网美国圣迭戈8月8日电 （记者李志伟）当地时间8月8日，美国加利福尼亚州圣迭戈动物园举行大熊猫新馆开馆仪式，大熊猫“云川”“鑫宝”首次正式与公众见面。

当地时间8月8日，美国加利福尼亚州圣迭戈动物园举行大熊猫新馆开馆仪式。中国驻美大使谢锋发表致辞。人民网记者 李志伟摄

中国驻美国大使谢锋在活动上发表致辞并表示，加州和圣迭戈与大熊猫有着不解之缘。圣迭戈动物园是美国最早同中方开展大熊猫保护合作研究的机构。中美大熊猫保护合作的故事，也是两国人民双向奔赴、相知相亲的最生动体现。早在中美建交前，第一对大熊猫就随着尼克松总统的“破冰之旅”来到大洋彼岸，激发了美国民众对中国的兴趣和向往。

谢锋表示，加州不仅对大熊猫敞开怀抱，在对华友好交往和务实合作方面也一直走在全美前列。中国是加州第一大贸易伙伴，2023年双方贸易额超过1370亿美元；中国是加州最大的海外旅游市场，预计今年中国游客在加州消费将达21.7亿美元；加州是在美华人主要聚居地之一和中国留学生最集中的州之一；加州同内蒙古、江苏、广东、四川是友好省区州，加州有关郡市同中方结有57对友城。

谢锋表示，我们希望大熊猫的到来将为加州对华交往注入新的活力，助力中美关系稳定发展。

“云川”和“鑫宝”落户圣迭戈动物园，开启了新一轮中美大熊猫保护合作。人民网记者 李志伟摄

此前一天，美国加利福尼亚州州长纽森宣布，将8日定为“加州熊猫日”。纽森表示，大熊猫的研究与保护合作是加州与中国长期以来为实现共同目标而努力的一部分。作为美国人口最多、经济规模最大的州，加州与中国有着坚实的伙伴关系基础和深厚的文化经济联系。纽森鼓励加州民众到圣迭戈动物园来看大熊猫，希望这对“友谊使者”能进一步推动双方的交流合作。

当天圣迭戈很多市民到动物园看大熊猫。人民网记者 李志伟摄

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