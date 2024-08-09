人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

外国青年的“博物馆奇妙之旅”：中国太有魅力了

2024年08月09日09:00 | 来源：中国网
小字号

来自马来西亚的留学生张永亮（左）和来自缅甸的留学生刘彩玉（右）步入吉林市陨石博物馆，科技感满满的“时空隧道”让他们流连忘返。中国网记者 马旷/摄

来自马来西亚的留学生张永亮（左）和来自缅甸的留学生刘彩玉（右）步入吉林市陨石博物馆，科技感满满的“时空隧道”让他们流连忘返。中国网记者 马旷/摄

中国网吉林8月7日讯（记者 马旷）沿着探寻的脚步，8月6日到7日，来自马来西亚、缅甸、塔吉克斯坦、刚果（金）等国的留学生们迎来了“博物馆奇妙之旅”。两天时间里，他们分别参观了吉林市满族博物馆、陨石博物馆和延吉恐龙博物馆，丰富的展品、深厚的文化和精彩的历史故事深深地吸引着这些外国青年，让他们对中国有了更深入的了解和认识。

外国留学生们参观吉林市满族博物馆，认真聆听讲解员的讲解。中国网记者 马旷/摄

外国留学生们参观吉林市满族博物馆，认真聆听讲解员的讲解。中国网记者 马旷/摄

孟加拉国青年：中国的历史文化深深地吸引了我

8月6日，在具有清代建筑特色的吉林市满族博物馆展厅内，陈列着琳琅满目的满族特色服饰、生活用品以及国内最大的努尔哈赤铸铜坐像。很多留学生都是第一次看到这样的展品，被深深吸引，纷纷驻足观赏。

来自孟加拉国的留学生孟莱（左一）与小伙伴们被中国古代打仗时使用的兵器所吸引，停在展柜前研究了很久。中国网记者 马旷/摄

来自孟加拉国的留学生孟莱（左一）与小伙伴们被中国古代打仗时使用的兵器所吸引，停在展柜前研究了很久。中国网记者 马旷/摄

满族博物馆陈列的展品，让来自孟加拉国的留学生孟莱产生了浓厚的兴趣，他告诉记者，这是他第一次了解到中国清朝的历史，中国历史对于他来说是一门“选修课”。“中国是一个有着深厚历史文化底蕴的国家，我对中国的历史文化很感兴趣，看到古人的生活习俗觉得很有意思，比如服饰、兵器等等，这让我更加想深入了解中国，中国博大精深的历史文化深深地吸引了我。”孟莱说。

满族博物馆用模型还原了清代人们的日常生活。中国网记者 马旷/摄 缅甸青年参观陨石博物馆直呼“震撼”

满族博物馆用模型还原了清代人们的日常生活。中国网记者 马旷/摄 缅甸青年参观陨石博物馆直呼“震撼”

6日下午，留学生们来到吉林市陨石博物馆。步入展馆，首先要经过一条梦幻般的“时空隧道”，行走其中，如同在浩瀚的宇宙中漫步，科技感十足，让留学生们连连惊叹！“美丽的宇宙好像就在手边。”来自马来西亚的留学生张永亮说。

步入展馆后，作为镇馆之宝的“吉林一号陨石”被摆放在了馆中最醒目的地方。据介绍，“吉林一号陨石”于1976年3月8日陨落在中国吉林市郊，重达1770公斤，是迄今世界上收集到的最重的石陨石。

“世界上最重的石陨石就在我的面前，这简直太震撼了！”来自缅甸的留学生刘彩玉说。

外国留学生们在陨石博物馆观看陨石形成、发现的过程。中国网记者 马旷/摄

外国留学生们在陨石博物馆观看陨石形成、发现的过程。中国网记者 马旷/摄

吉林一号陨石。中国网记者 马旷/摄

吉林一号陨石。中国网记者 马旷/摄

马来西亚青年：中国太有魅力了

一路走来，外国留学生们探寻的脚步仍在继续。8月7日，他们来到了坐落于延吉市帽儿山南侧的延吉恐龙博物馆。硕大的恐龙模型和500件化石标本，让参观者仿佛置身于电影《侏罗纪公园》的场景当中。据了解，延吉恐龙博物由“恐龙星球”和“龙兴延吉”两大展馆构成，收藏化石标本近500件，也是吉林省唯一一座恐龙专题博物馆。

外国留学生参观延吉恐龙博物馆。中国网记者 马旷/摄

外国留学生参观延吉恐龙博物馆。中国网记者 马旷/摄

来自马来西亚的留学生张永亮在恐龙骨架模型前自拍留念。中国网记者 马旷/摄

来自马来西亚的留学生张永亮在恐龙骨架模型前自拍留念。中国网记者 马旷/摄

“看到那些真正的恐龙化石和恐龙蛋，我真的被震撼到了，我以前感觉恐龙就像是远古的传说一样，听到讲解，我了解到，原来在中国曾经生活着这么多恐龙，人类之前的历史有这么精彩的一个篇章，希望马来西亚的青年人也能到这里来看看。”张永亮说。

恐龙博物馆内陈列骨架模型。中国网记者 马旷/摄

恐龙博物馆内陈列骨架模型。中国网记者 马旷/摄

对于这趟“博物馆之旅”，张永亮用“大开眼界”来形容。“吉林的博物馆以丰富多样的展品，高科技的呈现方式，带给我多样的感官体验。”他坦言，“中国太有魅力了！通过这次参观，也让我对中国有了更深入的了解，也更加喜欢中国。”

外国留学生们参观延吉恐龙博物馆。中国网记者 马旷/摄

外国留学生们参观延吉恐龙博物馆。中国网记者 马旷/摄

(责编：艾雯、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部