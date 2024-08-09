来自马来西亚的留学生张永亮（左）和来自缅甸的留学生刘彩玉（右）步入吉林市陨石博物馆，科技感满满的“时空隧道”让他们流连忘返。中国网记者 马旷/摄

中国网吉林8月7日讯（记者 马旷）沿着探寻的脚步，8月6日到7日，来自马来西亚、缅甸、塔吉克斯坦、刚果（金）等国的留学生们迎来了“博物馆奇妙之旅”。两天时间里，他们分别参观了吉林市满族博物馆、陨石博物馆和延吉恐龙博物馆，丰富的展品、深厚的文化和精彩的历史故事深深地吸引着这些外国青年，让他们对中国有了更深入的了解和认识。

外国留学生们参观吉林市满族博物馆，认真聆听讲解员的讲解。中国网记者 马旷/摄

孟加拉国青年：中国的历史文化深深地吸引了我

8月6日，在具有清代建筑特色的吉林市满族博物馆展厅内，陈列着琳琅满目的满族特色服饰、生活用品以及国内最大的努尔哈赤铸铜坐像。很多留学生都是第一次看到这样的展品，被深深吸引，纷纷驻足观赏。

来自孟加拉国的留学生孟莱（左一）与小伙伴们被中国古代打仗时使用的兵器所吸引，停在展柜前研究了很久。中国网记者 马旷/摄

满族博物馆陈列的展品，让来自孟加拉国的留学生孟莱产生了浓厚的兴趣，他告诉记者，这是他第一次了解到中国清朝的历史，中国历史对于他来说是一门“选修课”。“中国是一个有着深厚历史文化底蕴的国家，我对中国的历史文化很感兴趣，看到古人的生活习俗觉得很有意思，比如服饰、兵器等等，这让我更加想深入了解中国，中国博大精深的历史文化深深地吸引了我。”孟莱说。

满族博物馆用模型还原了清代人们的日常生活。中国网记者 马旷/摄 缅甸青年参观陨石博物馆直呼“震撼”

6日下午，留学生们来到吉林市陨石博物馆。步入展馆，首先要经过一条梦幻般的“时空隧道”，行走其中，如同在浩瀚的宇宙中漫步，科技感十足，让留学生们连连惊叹！“美丽的宇宙好像就在手边。”来自马来西亚的留学生张永亮说。

步入展馆后，作为镇馆之宝的“吉林一号陨石”被摆放在了馆中最醒目的地方。据介绍，“吉林一号陨石”于1976年3月8日陨落在中国吉林市郊，重达1770公斤，是迄今世界上收集到的最重的石陨石。

“世界上最重的石陨石就在我的面前，这简直太震撼了！”来自缅甸的留学生刘彩玉说。

外国留学生们在陨石博物馆观看陨石形成、发现的过程。中国网记者 马旷/摄

吉林一号陨石。中国网记者 马旷/摄

马来西亚青年：中国太有魅力了

一路走来，外国留学生们探寻的脚步仍在继续。8月7日，他们来到了坐落于延吉市帽儿山南侧的延吉恐龙博物馆。硕大的恐龙模型和500件化石标本，让参观者仿佛置身于电影《侏罗纪公园》的场景当中。据了解，延吉恐龙博物由“恐龙星球”和“龙兴延吉”两大展馆构成，收藏化石标本近500件，也是吉林省唯一一座恐龙专题博物馆。

外国留学生参观延吉恐龙博物馆。中国网记者 马旷/摄

来自马来西亚的留学生张永亮在恐龙骨架模型前自拍留念。中国网记者 马旷/摄

“看到那些真正的恐龙化石和恐龙蛋，我真的被震撼到了，我以前感觉恐龙就像是远古的传说一样，听到讲解，我了解到，原来在中国曾经生活着这么多恐龙，人类之前的历史有这么精彩的一个篇章，希望马来西亚的青年人也能到这里来看看。”张永亮说。

恐龙博物馆内陈列骨架模型。中国网记者 马旷/摄

对于这趟“博物馆之旅”，张永亮用“大开眼界”来形容。“吉林的博物馆以丰富多样的展品，高科技的呈现方式，带给我多样的感官体验。”他坦言，“中国太有魅力了！通过这次参观，也让我对中国有了更深入的了解，也更加喜欢中国。”

外国留学生们参观延吉恐龙博物馆。中国网记者 马旷/摄

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