全球化智库高级研究员、美籍作家马意骏（Mario Cavolo）8月8日在《中国日报》撰文称，作为团结的象征，奥运会让不同背景的运动员在世界舞台上同台竞技。在2024年巴黎奥运会上，中国选手追求卓越，打破纪录，令人钦佩。

中国运动员闪耀巴黎奥运会

文章指出，奥运会展现了人类的技能、耐力和毅力，也彰显了人类的潜力。谁不钦佩运动员在比赛中呈现的令人大为惊叹、备受鼓舞的奉献精神和牺牲精神呢？这种精神鼓励我们在其他领域取得非凡成就。

在巴黎奥运会游泳项目男子100米自由泳决赛中，中国游泳运动员潘展乐打破世界纪录，这一成绩令人钦佩。来自浙江的潘展乐是首位夺得这项赛事金牌的中国运动员，并以46秒40的成绩打破世界纪录。

潘展乐勇创佳绩，不仅证明了自身天赋和努力，也彰显了以顽强毅力对抗逆境的重要性。作为中国运动员，潘展乐接受兴奋剂检测的次数是其他国家运动员的9倍。尽管如此，他还是大获全胜，打破了世界纪录。

世界反兴奋剂机构的数据显示，中国是兴奋剂违规率最低的国家之一。既然如此，中国运动员为何还要接受过于严格的检测？同中国形成鲜明对比的是，美国和印度运动员的兴奋剂违规率分别达到1.2%和3.2%。这些兴奋剂违规率较高的国家应当成为检测重点，而中国运动员不应该受到不公平对待。这类事件表明，政治动机亵渎奥林匹克精神，破坏公平和平等原则。

追求卓越至关重要

文章进一步表示，在巴黎奥运会吸引全球目光的同时，暑假游学也成为了今夏一大积极趋势。这种以教育为主题的旅游给孩子们提供了许多学习和成长的机会。

这类游学内容包括语言课程、文化体验和参观历史遗迹等。比如，外国学生可以在中国学习汉语课程，游览故宫，爬长城。这些活动不仅可以开阔视野，还能培养好奇心和学习热情。

2024年巴黎奥运会和暑假游学彰显了竞争精神和追求卓越的重要性。潘展乐等运动员取得的成就和学生们的暑假游学证明，团结、毅力和学习最终将引领我们走向成功。

（英文原文刊发于《中国日报》智享汇栏目）

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