中新网白山8月8日电(单冰洁 曹淼欣 唐炜妮)为什么短时间内就能把中文学得这么好？为什么对中华文化如此热爱和了解？在湖畔篝火旁联欢交流之余，外国青年们纷纷分享起自己学习汉语和中华文化的学霸秘笈。

从当下流行的网络热歌，到2000年前后的经典中文金曲，还有凤凰传奇的经典曲目，越南青年丁中越统统“拿捏”，他也毫不掩饰对自己“麦霸”称号的自豪和得意。对他来说，唱中文歌是快速提高中文水平的一大法宝，也算是“寓教于乐”的一种方式。

马拉维青年伊诺以雄浑的嗓音演绎了一首《我们不一样》，技惊四座。他介绍说很多同学都非常喜欢中国歌，也都有各自喜欢的歌手，平时手机里的歌单和中国同学似乎也没有那么多“不一样”。对于他们来说，中国歌除了优美的旋律，还有歌词中包含的深意与汉语带来的文化底蕴，这是一种无与伦比的吸引力。

图为外籍青年伊诺。曹淼欣 摄

除了唱中国歌，看中国电影也是外国青年们快速学习中文和了解中国文化的捷径之一。很多人从小就是看着成龙的功夫片长大的，后来更是了解了更多中国电影和演员。

越南青年丁中越和乌兹别克斯坦青年杜乔都是喜剧演员沈腾的粉丝。杜乔最喜欢的是《夏洛特烦恼》，觉得讲了一个特别棒的故事。丁中越也是刚刚看完《抓娃娃》，对其中的经典剧情和反映的哲理感触颇多。孟加拉青年孟莱最喜欢的演员是吴京，对他的动作片情有独钟，《战狼》系列更是他的挚爱。塔吉克斯坦青年李浩然则是迪丽热巴的“小迷弟”，对她主演的电影如数家珍......

图为外籍青年杜乔接受采访。曹淼欣摄

当看到来自不同国度，原本操着不同语言的外国青年们已经说着一口流利甚至带着点东北口音或者京腔的普通话；当他们熟知秦汉三国唐宋元明清的故事；当他们可以将周杰伦毛不易的歌拿来就唱；当他们日常休闲习惯性去看沈腾吴京大鹏们的电影……如果不看脸，你很难相信这是一群外国人。

图为外籍青年李浩然接受采访。曹淼欣 摄

正如他们自己所说，在中国学习和生活的日子里，他们早已经融入了这里。平时，他们也会和中国同学一样去打卡美食，去玩网络梗，去发表情包，他们很享受这样学习和了解中国文化的方式，他们也愿意分享出这些“秘笈”供更多外国朋友参考。

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