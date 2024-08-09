新华社北京8月8日电 据美国哥伦比亚广播公司7日报道，美国总统约瑟夫·拜登表示，如果共和党总统候选人、前总统唐纳德·特朗普在总统选举中落败，他对明年1月实现权力和平交接“毫无信心”。

这是5月14日在美国首都华盛顿拍摄的美国总统拜登。新华社发（亚伦摄）

在哥伦比亚广播公司播出的访谈节目中，拜登被问及是否有信心实现权力和平交接。他回答：“如果特朗普输了，我毫无信心。”“他是认真的，他说，如果我们（共和党）输了，将有一场‘血战’。”

在6月与拜登的选举辩论中，特朗普被问及会否接受总统选举的任何结果。他回答：“如果选举结果公平合法，我当然会接受。”

特朗普3月在俄亥俄州参加一场竞选活动时警告，如果他没能赢得总统选举，美国将发生“血战”。当时，特朗普谈及保护美国汽车产业的话题。他之后表示，这一警告系针对汽车产业所提。

7月18日，美国前总统特朗普在密尔沃基的共和党全国代表大会上发表演讲。新华社记者李睿摄

此后竞选活动中，特朗普不止一次使用“血战”一词抨击拜登政府现行政策的后果，如涉及美墨边境非法移民问题应对等。拜登在此次采访中指出，美国民众并未对特朗普的“血战”警告予以足够重视。

2021年1月6日，在美国首都华盛顿，时任总统特朗普的大批支持者闯入国会，打断参众两院认证拜登赢得总统选举的联席会议。骚乱导致5人死亡、上百名警察受伤。1200余人因“国会山骚乱”受到联邦刑事指控。

2022年12月19日，在美国首都华盛顿，国会众议院国会山骚乱调查委员会召开会议。新华社发（沈霆摄）

特朗普所受两起刑事诉讼也与“国会山骚乱”有关。特朗普曾把2021年1月6日称为“美好的一天”，并承诺如果当选总统，将特赦因“国会山骚乱”而受到指控的那些人。

7月21日，美国总统、民主党人拜登在政治和舆论压力下宣布放弃竞选连任，并支持副总统卡玛拉·哈里斯成为民主党总统候选人。

美国主流媒体和选举分析人士认为，哈里斯和特朗普两人目前选情胶着。据美国选举信息网站“真正透明政治”汇总的民调数据，截至6日，哈里斯在全国民调中平均领先特朗普0.2个百分点，但在关键“摇摆州”，特朗普领先1.5个百分点。（杨恺）

(责编：艾雯、崔越)