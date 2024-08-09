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土耳其宣布正式加入起诉以色列“种族灭绝罪”国家行列

2024年08月09日08:46 | 来源：新华网
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新华社北京8月8日电 土耳其7日宣布，加入南非等国行列，向联合国国际法院正式起诉以色列在加沙地带犯下“种族灭绝罪”。

8月4日，人们在加沙城遭到轰炸的学校内搜寻死伤者。新华社发（马哈茂德·扎基摄）

8月4日，人们在加沙城遭到轰炸的学校内搜寻死伤者。新华社发（马哈茂德·扎基摄）

土耳其外交部和议会司法委员会当天宣布，土方已向位于荷兰海牙的国际法院提交申请，同南非等国共同起诉以色列犯下“种族灭绝罪”。国际法院当天晚些时候确认了这一消息。

土耳其政府先前强烈谴责以色列在加沙地带的军事行动，呼吁对以方实施制裁，批评西方国家支持以色列，并于今年5月中止与以色列的所有进出口贸易。同月，土耳其宣布决定参与起诉以色列，并着手准备必要的法律程序。

土耳其外交部长哈坎·菲丹说：“国际社会必须尽其责任，阻止以色列（在加沙地带）的种族灭绝行为，向以色列及其支持者施压。”

2023年12月，南非向国际法院提起诉讼，指控以色列在加沙地带实施种族灭绝。此后，智利、西班牙、哥伦比亚、古巴等多个国家决定加入起诉以色列的行列。

国际法院今年多次就此诉讼举行听证会并发布“临时措施”，要求以色列立即采取行动，防止任何可能使加沙地带巴勒斯坦人遭受种族灭绝的行为；采取一切必要措施，确保人道主义援助畅通无阻地进入加沙地带；立即停止在加沙地带南部口岸拉法的军事行动等。

以色列方面否认“种族灭绝”指控，不承认国际法院在这一问题上具有管辖权，辩称其在加沙地带的军事行动是“自卫”举动。

国际法院尚未就相关国家的起诉作出裁决。最终判决往往需要数年时间。（黄爱萍）

(责编：艾雯、崔越)

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