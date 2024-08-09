新华网悉尼8月8日电（记者梁有昶）霍尼亚拉消息：中国援所罗门群岛医疗队针灸培训课程开课仪式7日在所罗门群岛国立大学库库姆校区大会堂举行。

所罗门群岛国立大学护理、医学与健康科学学院院长胡姆普雷斯·哈林顿及教职工代表、中国驻所罗门群岛大使馆代表、中国援所医疗队全体队员出席了开课仪式。开课仪式还吸引了逾百名对针灸感兴趣的教职工人员和学生。

中国驻所罗门群岛大使馆代表在致辞中介绍了针灸的悠久历史和当今的发展情况，以及针灸疗法在所罗门群岛开展的优势特点。她鼓励学生们积极踊跃学习针灸技术，为所罗门人民的健康福祉贡献力量。她表示，通过这样的课程，不仅可以传授实用的医疗技术，还能促进两国文化交流。

哈林顿非常感谢中国医疗队在所罗门群岛做出的杰出贡献，并肯定了针灸疗法在当地取得的成果。他表示，此次课程的开设将进一步推动中医针灸在所罗门的普及和发展。

中国医疗队队长穆茂介绍了医疗队在所的工作开展情况及目前针灸门诊的工作状况。他指出，医疗队在所罗门开展针灸疗法以来，已治疗近三千名患者，累计针刺超过1万人次，疗效显著，深受当地群众好评。

据了解，本次针灸培训课程不仅是医疗领域的合作，更为今后中所高等教育合作打下了基础。除临床收获外，学员们还可了解中华文化历史并掌握中医养生保健等传统中医技能。

(责编：艾雯、崔越)