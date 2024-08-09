新华社华盛顿8月8日电 美国国家运输安全委员会于6日和7日在首都华盛顿举行听证会，调查今年1月一架波音客机门塞（内嵌式应急门）掉落事故，指出波音公司存在有关环节之间“明显脱节”等安全文化方面的问题。

听证会共进行了20多个小时，询问了十多名证人，主要对波音飞机生产过程中出现的问题，以及波音公司质量安全的相关政策和整改措施进行审查。

主持听证会的美国国家运输安全委员会主席珍妮弗·霍门迪表示，波音公司高管与一线工人之间存在“明显脱节”，波音公司与供应商势必锐航空系统公司之间也存在“明显脱节”。这种脱节表明安全文化的缺失，从而引发安全问题。

美国国家运输安全委员会还在听证会上指出，波音公司员工因担心受到报复而不敢提出安全问题。

1月5日，美国阿拉斯加航空公司一架波音737 MAX 9型客机起飞后不久发生事故，机舱侧面一处门塞脱落。调查人员检查后发现，4个本应将门塞固定到位的螺栓缺失。事故发生时距离该客机交付阿拉斯加航空公司仅约两个月。

霍门迪在听证会期间表示，波音公司在听证会上的陈述“让一切都听起来很乐观”，但如果一切正常，“这起事故就不应该发生”。

美国国家运输安全委员会表示，将继续对该事故进行调查。相关调查可能需要长达两年的时间才能完成。

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