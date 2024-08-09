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斐济官员：中国减贫扶贫经验为斐济提供借鉴

2024年08月09日08:35 | 来源：新华网
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新华社苏瓦8月8日电（记者郭鑫惠）斐济雷瓦省大酋长、布雷巴萨加盟最高酋长特穆穆·凯帕日前在首都苏瓦表示，中国的减贫扶贫和乡村振兴战略立足实际、以人民为中心，为斐济提供了经验借鉴。

凯帕7月下旬率领斐济大酋长代表团访问中国，在为期一周的行程中访问了云南、福建和浙江省部分城市和乡村，学习中国的减贫扶贫经验和乡村发展战略。

凯帕接受新华社记者采访时说，此次访问是一次宝贵的经历，目睹中国的发展成就，让他们对中国有了更全面、更深刻的认识。

她说，参观期间，许多当地官员和农民都能以自己的方式、简洁明了地解释中国的发展和扶贫道路，“这对代表团产生了巨大影响”。

凯帕说，中国提前10年实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标，绝不是“夸大其词”，而是“我们的亲眼所见”。

回顾对云南省麻栗坡的访问，凯帕说，他们不仅看到立足本地实际的精准扶贫成效，同时也学到中国如何保护和促进少数民族的文化多样性。

凯帕说，在中国的所见所闻让她相信，斐济当地社区和偏远乡村也可以借鉴中国减贫经验，采取因地制宜、精准扶贫策略，改善人民的生活水平。凯帕说，他们将在雷瓦省试点推广中国减贫经验。

(责编：艾雯、崔越)

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