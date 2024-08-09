人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

塞尔维亚总统出席“塞尔维亚青年中国行”启动仪式

2024年08月09日08:27 | 来源：新华网
小字号

新华社贝尔格莱德8月8日电（记者石中玉）塞尔维亚总统武契奇8日在首都贝尔格莱德出席“塞尔维亚青年中国行”启动仪式。他在致辞中表示，希望塞尔维亚访华青少年把所见所学带回国，不仅实现个人进步，也为国家创造更大财富。

“塞尔维亚青年中国行”启动仪式当天在塞尔维亚大厦举行。塞尔维亚教育部长久基奇－德亚诺维奇、旅游和青年部长梅米奇以及中国驻塞尔维亚大使李明出席仪式。

武契奇表示，中国是一个既拥有古老文明、又快速实现现代化的伟大国家。此次中国行对塞尔维亚青少年来说是一次难得的机会，有助于深入了解中国。

武契奇表示，中塞是铁杆朋友，与中国合作对塞非常重要。今年7月中塞自贸协定生效后，两国经贸务实合作正加快发展。

李明说，根据两国领导人达成的共识，未来三年将邀请300名塞尔维亚青少年赴华学习交流。希望塞尔维亚青少年传递好中塞铁杆友谊的接力棒，通过此次访华更加全面地了解中国，讲好中塞友谊故事，成为构建两国命运共同体的使者。

此次“塞尔维亚青年中国行”活动邀请100名塞尔维亚青少年赴华进行短期文化交流，旨在让他们体验中国悠久历史文化和现代化成果，加强交流互动。

(责编：艾雯、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部