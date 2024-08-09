新华社贝尔格莱德8月8日电（记者石中玉）塞尔维亚总统武契奇8日在首都贝尔格莱德出席“塞尔维亚青年中国行”启动仪式。他在致辞中表示，希望塞尔维亚访华青少年把所见所学带回国，不仅实现个人进步，也为国家创造更大财富。

“塞尔维亚青年中国行”启动仪式当天在塞尔维亚大厦举行。塞尔维亚教育部长久基奇－德亚诺维奇、旅游和青年部长梅米奇以及中国驻塞尔维亚大使李明出席仪式。

武契奇表示，中国是一个既拥有古老文明、又快速实现现代化的伟大国家。此次中国行对塞尔维亚青少年来说是一次难得的机会，有助于深入了解中国。

武契奇表示，中塞是铁杆朋友，与中国合作对塞非常重要。今年7月中塞自贸协定生效后，两国经贸务实合作正加快发展。

李明说，根据两国领导人达成的共识，未来三年将邀请300名塞尔维亚青少年赴华学习交流。希望塞尔维亚青少年传递好中塞铁杆友谊的接力棒，通过此次访华更加全面地了解中国，讲好中塞友谊故事，成为构建两国命运共同体的使者。

此次“塞尔维亚青年中国行”活动邀请100名塞尔维亚青少年赴华进行短期文化交流，旨在让他们体验中国悠久历史文化和现代化成果，加强交流互动。

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