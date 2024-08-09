褚纪亭

与历史名城罗马、佛罗伦萨、威尼斯相比，意大利北部伦巴第地区的曼托瓦有些默默无闻，却同样令参观者流连忘返。这座历史悠久的小城中不乏艺术珍品，集纳了文艺复兴时期的璀璨艺术成就。

文艺复兴时期的曼托瓦是一座效忠神圣罗马帝国皇帝的城邦，由贡扎加家族统治。15世纪中叶，贡扎加家族的卢多维科三世侯爵邀请有着“现代风格”的艺术家装饰城市，著名画家安德烈亚·曼特尼亚、安东尼奥·皮萨内洛和朱利奥·罗马诺等都曾为贡扎加家族服务。

城中最动人的作品，当属曼特尼亚历经10年精心绘制的公爵宫婚礼房壁画。画家利用科学透视法创造“视觉幻觉”空间，将一间不过25平方米的拱顶房间装点为辉煌的殿堂，描绘了卢多维科三世一家的形象。

婚礼房的建筑结构只有墙壁、门、窗、壁炉和拱顶。置身其中，扑面而来的却是一片富丽堂皇——装饰着石膏浮雕的吊顶以金黄为底色，细腻的花纹从天花板蔓延至廊柱。这一切都是画上去的，令人真假难辨。房间的一面墙壁上，描绘着公爵夫妇在精致的庭院里迎接贵宾、子女和近臣簇拥在侧的场面。画家细腻刻画众人形象，不管是靠在椅背上侧头倾听心腹耳语的卢多维科三世，还是拿着苹果趴在母亲膝头的小女儿，都是那么生动自然。另一面墙壁的廊柱外，是卢多维科三世一家在城郊与儿子相聚的场景。在这里，曼特尼亚画上了贡扎加家族显赫的亲戚——神圣罗马帝国皇帝以及丹麦国王，尽管他们当时并未在场。这里的“写实”并非记录历史，而是将卢多维科三世希望看到的画面以栩栩如生的方式定格留存。

环顾四壁后，举头望向天花板，再次惊叹于曼特尼亚的巧思。透过画家笔下的天窗，笔者仿佛望见了蔚蓝天空，以及在屋顶好奇地向室内张望的人们。得益于15世纪科学透视法的发明与应用，画家能够在二维平面营造空间感和体积感，创造逼真的视觉体验。画里画外的对望，体现出这位文艺复兴早期艺术家一颗“不安分”的心：他不仅要画出图像，还要“以假乱真”，使画面如一扇“开着的窗”，让人们看见世界。描绘生机勃勃的现实世界、描绘时代和生活，是文艺复兴时期艺术家们共同的雄心。

在墙壁一根廊柱的精美花纹中，笔者发现了一张同样张着好奇双眼的面孔。这就是画家本人，他把自己偷偷藏在了恢弘的笔下世界。文艺复兴时期，肖像画不仅在王公贵族间盛行，市民阶层也开始越来越多地订购。一幅幅生动的肖像画得以传世，人们熟悉的《阿尔诺芬尼夫妇像》《蒙娜丽莎》都是其中翘楚。曼特尼亚的这张肖像画不但别致，更强烈体现出对自我的肯定。可以说，这幅自画像正代表着文艺复兴的内驱力——人，以及对人的生活价值的肯定与赞美。

除了精彩的婚礼房壁画，曼托瓦的公爵宫内还有15世纪初绘画大师皮萨内洛未完成的作品和许多精彩装饰。不远处，建造于16世纪的得特宫是文艺复兴后期造型别致、装饰华美的建筑典范。它由拉斐尔的得意门生朱利奥·罗马诺主持设计，其中的巨人室同样是依照科学透视法制造视觉幻觉的精品。巨大的壁画覆盖室内所有表面，参观者站在房中，如同身处巨人的战场。

曼托瓦以生机勃勃的姿态拥抱了文艺复兴，成为西方文明史中的耀眼一笔。它曾被授予“意大利文化之都”称号，这不仅强调了小城的历史遗产，也旨在鼓励新的文化发展。传统与创新相结合，曼托瓦展望着新的“文艺复兴”。

《 人民日报 》（ 2024年08月09日 17 版）

(责编：白宇、卫嘉)