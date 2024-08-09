朱伟明 李启正

图一

对凤宝花纹锦

冯晖墓彩绘浮雕砖中的女舞者

八瓣团花纹描金琉璃盘

丝绸之路东起长安，经西域西至地中海地区，向南延伸到印度次大陆，是迄今世界上路线最长、影响最大的商贸与文化交流通道。为纪念“丝绸之路：长安—天山廊道的路网”列入世界遗产名录10周年，位于浙江省杭州市的中国丝绸博物馆在今年6月举行了“2024丝绸之路周”系列活动，其中主题展览“九天阊阖：丝绸之路上的长安”于6月19日开展，将持续至10月。本展览汇聚丝绸之路沿线18家文博机构的210多件（套）珍贵文物，通过展示长安城的考古发掘和传世遗存精品，力图再现文化之都长安的动人魅力和丝绸之路的繁荣图景。

交流互鉴，彰显开放包容

本次展览名称出自唐代王维的七言律诗《和贾至舍人早朝大明宫之作》中的“九天阊阖开宫殿，万国衣冠拜冕旒”，这也是诗篇中气势最为磅礴的一句。展览分为“世界之都”“商贸之都”“文化之都”“时尚之都”“长安与浙江”5个单元。展厅入口处有一道朱红色的“城门”，左右两侧各有一幅图，分别是章怀太子墓中的《仪卫图》和《客使图》，后者描绘了唐代政府外交机构鸿胪寺官员接待外国使节的场景。踏入展览大门，参观者仿佛穿越时空，徜徉古都长安，中外文明交流互鉴的辉煌历史如在目前。

汉唐时期，长安因繁荣的经济和多元的文化成为当之无愧的国际性大都市。“长安城中百万家，不知何人吹夜笛”。随着唐朝进入“开元盛世”，长安城人口达百万之多，其中经由丝绸之路汇聚到长安城的外国商人、使者、留学生、僧侣等就有5万余人，世界多国文化的交流与融合在这里达到空前高度。

本次展览展出了名列世界考古发现史“四大石碑”之一的《大秦景教流行中国碑》仿制品，原碑记述了唐代初期景教在中国的传播情况。全碑饰以祥云、莲花、蓓蕾十字等中西文化元素，刻有汉字1780个，在碑文下方和左右碑侧刻有古叙利亚文。此碑立于唐德宗建中二年（公元781年），明朝天启年间出土。作为研究古代宗教文化、中西交通史和文化艺术交流的重要实物资料，石碑被美国耶鲁大学、日本京都大学、朝鲜金刚山长安寺等复制，碑文被译成英、法、葡、意、日以及拉丁文等多种文字，在世界各国广为流传。

唐时，长安城内商贾云集、邸店林立，金银器、宝石、琉璃、香料和丝绸、瓷器、茶叶等西来东往的货物在此中转交易。本次展览中，一件出土于法门寺地宫的“八瓣团花纹描金琉璃盘”吸引参观者纷纷驻足欣赏。这件造型精美的蓝色琉璃盘产自地中海东岸，经丝绸之路来到中国。它盘沿外折、腹壁斜收、盘底心凸起，盘内布满纹饰，中心为八瓣蕉叶状围成的团花，巧妙运用刻纹、釉料彩绘、描金等多种工艺，彰显东西方审美碰撞交融下的和合之美。与琉璃盘一同出土的琉璃器皿中，有的具有东罗马元素，有的体现波斯风格，显示出唐朝对异域文化的开放、包容与欣赏。

文化融合，促进服饰创新

唐代长安城中外文化的交流融合深刻影响着民众的日常生活，男女服装形制多样，着装方式个性自由。本次展览着重展现了唐代服饰与域外服饰的融合与创新。

窦师纶是唐代长安著名丝织工艺家和设计师，他受西域文化影响较深，在蜀锦织造工艺基础上吸收中亚、西亚等地的“联珠团窠”纹样特色，结合动物纹样，设计出一种融合中原传统艺术与西域艺术特色的新型团窠纹样，因窦师纶受封陵阳公，故人称“陵阳公样”。它成为唐朝服饰的经典图案，其后流行200余年，在丝绸之路上掀起一阵“大唐热”。唐代张彦远在绘画通史《历代名画记》中记载：“窦师纶，官益州大行台，兼检校修造。凡创瑞锦、宫绫，章彩奇丽，蜀人谓之‘陵阳公样’。”对照本次展览中的“对凤宝花纹锦”及锦纹复原图，人们可以清晰地看到这件具有典型多元文化风格特征的“陵阳公样”实物。该织锦纹样外圈以花瓣做样，形成圆形窠环，以花卉包围一对凤凰，它们姿态昂扬，仿佛争奇斗艳，又似相互吸引。

中华文化的形成与发展始终伴随着对外来文化的借鉴与吸纳。五代冯晖墓出土的50多块彩绘浮雕砖也是本次展览的一大亮点。浮雕砖上栩栩如生地刻画出28名男女艺人演奏的场景，其中有两名着男装、戴幞头的女性舞者，她们穿长袍、束腰带、蹬乌靴，姿态活泼奔放。正如《唐书·五行志》记载：“天宝初，贵族及士民好为胡服胡帽，妇人则簪步摇钗，衿袖窄小。”唐朝将境外西北部游牧民族和外国人统称为“胡人”，紧身、圆领、开衩的胡服形制在长安等地风行一时。此时期唐朝女子也出现了戴胡帽、穿胡服、着男装等现象，展现了唐朝女性独立、时尚的特点和追求自由、平等的心态，也反映出唐朝对外来文化的开放与包容。

河运古道，互通丝绸之府

2024年也是中国大运河申遗成功10周年。闻名世界的京杭大运河始于春秋、成于隋代、发展于唐宋。而由洛阳一路向西，溯河而上，直抵关中——长安的漕渠古道，便是大运河的先声。本次展览设置了“长安与浙江”单元（见图一），以隋唐大运河为切入点，呈现长安与浙江之间互通有无的历史景象。

浙江位于东海之滨，是京杭大运河的南端。大运河、钱塘江、浙东运河及海上航路交织成一张巨大的交通网，将本地物产沿河运古道贩至全国，并沿海上丝绸之路输向海外。宋太宗雍熙年间，杭州、宁波等地设有管理海外贸易的市舶司，与日本、朝鲜等国往来亦密。据《日本蚕丝业史》卷一《生丝贸易史》记载，宋孝宗淳熙十二年（公元1185年），“有唐锦十端，唐绫、绢、罗等百十端……运往日本”。

浙江盛产丝绸，杭州、湖州和嘉兴三个城市均有“丝绸之府”的美誉。杭州不仅是古代国内丝绸市场的主要供应商，还通过海上丝绸之路向东南亚、东非、中东等地区出口丝织品。据记载，宋时每年涌入杭州的商人超过6万人次。湖州丝绸被称为“天下绸缎之冠”，湖州在明清时期成为当时全国最大的丝绸生产基地，“辑里湖丝”“双林绫绢”等湖州丝绸闻名遐迩。古代一度称“秀州”的嘉兴在唐代有“秀州贡绫千匹”之说，在宋代有“宋锦由来出秀州”之誉。明清时期，当地丝绸产业发展达到巅峰，产品远销日本、欧洲等地。

丝路连天下，文明耀古今。丝绸之路是古代东西方商贸往来的重要通道，是古代东西方文化交流的重要纽带，它昭示了古代欧亚文明交融的必要性与必然性，揭示了欧亚不同文明之间交流的历史轨迹和历史规律。行走于中国丝绸博物馆“九天阊阖”展厅内，一件件精巧的文物如同丝路文明交流互鉴的时光之钥，让观众直观感受到传承千年的和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝路精神。

（作者分别为浙江省数智风格与时尚研究中心研究员、浙江理工大学浙江省丝绸与时尚文化研究中心研究员）

本文图片均为中国丝绸博物馆提供

《 人民日报 》（ 2024年08月09日 17 版）

(责编：白宇、卫嘉)