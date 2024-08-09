本报记者 谢佳宁

受极端高温和干旱天气影响，加拿大西部山火持续蔓延。加拿大野火管理部门表示，截至8月8日，加拿大西部有数百处失控山火在燃烧，不列颠哥伦比亚省和艾伯塔省受灾较为严重，多个社区处于疏散警戒状态。

不列颠哥伦比亚省野火管理部门表示，目前有约340处在燃山火，由于该省南部地区出现雷暴天气，可能引发更多火灾。艾伯塔省境内的贾斯珀国家公园火情严峻。截至8日，山火已烧毁贾斯珀国家公园约3.4万公顷土地，火势蔓延超过30公里。位于国家公园内的旅游小镇贾斯珀约1/3建筑物被毁。

“面对这一自然灾害，很多人感到崩溃和无助。”贾斯珀镇镇长理查德·爱尔兰说。当地官员表示，这是贾斯珀国家公园一个世纪以来的最严重山火，山火给当地旅游业造成很大损失。在当地经营一家酒店的卡琳·德科尔说，往年这个时候酒店几乎满员。“而现在，一切都改变了。我们不知道什么时候才能恢复。”

来自加拿大公园管理局和艾伯塔省的数百名消防人员正参与救援行动。山火蔓延速度快、火势大，救援工作难度很大。加拿大联邦政府正在向该省协调救援力量，提供空中援助等。艾伯塔省省长丹妮尔·史密斯预计，还需要至少3个月才能扑灭这场山火。贾斯珀小镇因受损严重需大规模重建，居民需要更长时间才能返回家园。

每年5月至10月是加拿大山火易爆发季节。近年来，加拿大山火无论是过火面积还是破坏程度都超过以往。去年，加拿大经历了史上最具破坏性的山林野火季。加拿大汤普森河大学自然资源科学系教授迈克·弗兰尼根的研究显示，火山爆发、森林大火等会引发“火积云”，而当热量和上升气流足够大时，火积云便会升级为“火积雨云”。“火积雨云”不仅会产生雷暴，而且容易在距离主火场数公里外的地方引发新的火灾，还可能触发气流运动形成风，导致更快且难以预测的火灾蔓延。

弗兰尼根表示，2023年之前，全球最高纪录是一年发现102起“火积雨云”现象，其中50起发生在加拿大。然而，去年仅加拿大就报告了140起“火积雨云”现象。截至目前，加拿大今年的“火积雨云”数量也高于正常水平。研究人员表示，随着全球变暖，炎热、干燥、多风的天气更加普遍，森林变得更加干燥易燃。预防极端火灾关键在于减缓气候变化的影响。

《 人民日报 》（ 2024年08月09日 15 版）

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