（俄罗斯）卡 佳

卡佳在中国参加马拉松比赛。

作者供图

在我很小的时候，舅舅曾送我一个中国生产的书包，上面印着一只可爱的猴子，令我爱不释手。很久以后，我了解到那原来是大名鼎鼎的孙悟空。这个书包在我幼小的心灵中播下了对中国好奇与向往的种子。

后来，我就读的中学开设了中文课。我对中文兴趣浓厚，因此这门课的成绩是班里最好的。上大学时，我选择了汉语言学与翻译专业，开始更加系统地学习中文、研究中国文化。大学毕业后，我来到中国继续攻读硕士和博士学位。在这里，我邂逅了我的爱人，还有了两个可爱的宝宝。一转眼，我已经在中国工作生活了近20年。

因为家人，我和中国有了血脉情缘，但缘分远不止于此。在哈尔滨留学时，有一次我偶然在街头看到红十字中心血站，在俄罗斯献过血的我很好奇在中国献血有什么不同。医务人员热情接待了我，告诉我如何在中国成为献血者以及献血的要求等，这些大多都和俄罗斯非常相似。不同的是，在中国献血后会被告知血型，而那时我还不知道自己的血型。

医务人员在检查后告诉我，我是Rh阴性血，即稀有的“熊猫血”。听到这一消息，我有点不敢相信自己的耳朵。不久后，血站就通知我说血液检测完全合格，我的血型非常稀有，可能是很多人急需的。于是，我决定成为长期固定献血者。为了能够保持更好的身体状态来持续献血，我开始坚持跑步，现在我拿到的半马奖牌已经有十几枚了。

除定期献血外，我还加入了稀有血型互助会。一次，我接到血站通知，说需要通过哈尔滨的中心血站调配血液，尤其是Rh阴性血，我立刻来到血站献血。当看到血液缓缓流进采血袋时，我第一次深切感受到，原来我的血液真的可以挽救其他人的生命。那一刻，我感到很欣慰。

我的血液帮助了别人，别人的血液也在帮助我。在我要生第一个孩子时，哈尔滨血站的医生在30分钟内就备好了和我的血型一样的血液。尽管我不认识那些给我献血的人，那些我帮助过的人也不会知道我是谁，但是，我们一直在无私地帮助着彼此，我们的身体中流淌着共同的“熊猫血”。作为俄罗斯人，因为这份血脉情缘，我和很多中国人紧紧联系在了一起。

后来，我们全家搬到了青岛，我仍然坚持每6个月左右就去献一次血。在我生第二个孩子时，青岛的医生也很快帮我找到了和我血型一样的备血。在青岛，我还加入了中华骨髓库，获得了好几枚“熊猫侠”徽章。到目前为止，我在中国已累计献血4000毫升。今后，我还将继续坚持下去，用我的血去帮助需要帮助的人——这已成为我生活中的一部分，并且是最重要的部分之一。

因为和中国的这份特殊情缘，我愿意将更多时间和精力投入俄中友好活动。在哈尔滨和青岛，我参与协助俄中两国学校建立联系、义务组织两国学生举办线上和线下活动、义务给中小学生授课、参加希望工程支教等，希望为两国人民的友好尽自己的一份力量。

今后，我愿意一直这么做下去，坚持献血，积极参与促进两国友好的活动。中国也是我的家，我爱我的家。我愿意和家人们一起奉献和给予，一起分享所有的善良、美好和感动。

（作者为中国石油大学（华东）俄罗斯籍教师）

《 人民日报 》（ 2024年08月09日 15 版）

(责编：白宇、卫嘉)