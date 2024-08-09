人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

我与中国的特殊情缘（我和中国的故事）

（俄罗斯）卡 佳
2024年08月09日06:23 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　卡佳在中国参加马拉松比赛。
　　作者供图

　　在我很小的时候，舅舅曾送我一个中国生产的书包，上面印着一只可爱的猴子，令我爱不释手。很久以后，我了解到那原来是大名鼎鼎的孙悟空。这个书包在我幼小的心灵中播下了对中国好奇与向往的种子。

　　后来，我就读的中学开设了中文课。我对中文兴趣浓厚，因此这门课的成绩是班里最好的。上大学时，我选择了汉语言学与翻译专业，开始更加系统地学习中文、研究中国文化。大学毕业后，我来到中国继续攻读硕士和博士学位。在这里，我邂逅了我的爱人，还有了两个可爱的宝宝。一转眼，我已经在中国工作生活了近20年。

　　因为家人，我和中国有了血脉情缘，但缘分远不止于此。在哈尔滨留学时，有一次我偶然在街头看到红十字中心血站，在俄罗斯献过血的我很好奇在中国献血有什么不同。医务人员热情接待了我，告诉我如何在中国成为献血者以及献血的要求等，这些大多都和俄罗斯非常相似。不同的是，在中国献血后会被告知血型，而那时我还不知道自己的血型。

　　医务人员在检查后告诉我，我是Rh阴性血，即稀有的“熊猫血”。听到这一消息，我有点不敢相信自己的耳朵。不久后，血站就通知我说血液检测完全合格，我的血型非常稀有，可能是很多人急需的。于是，我决定成为长期固定献血者。为了能够保持更好的身体状态来持续献血，我开始坚持跑步，现在我拿到的半马奖牌已经有十几枚了。

　　除定期献血外，我还加入了稀有血型互助会。一次，我接到血站通知，说需要通过哈尔滨的中心血站调配血液，尤其是Rh阴性血，我立刻来到血站献血。当看到血液缓缓流进采血袋时，我第一次深切感受到，原来我的血液真的可以挽救其他人的生命。那一刻，我感到很欣慰。

　　我的血液帮助了别人，别人的血液也在帮助我。在我要生第一个孩子时，哈尔滨血站的医生在30分钟内就备好了和我的血型一样的血液。尽管我不认识那些给我献血的人，那些我帮助过的人也不会知道我是谁，但是，我们一直在无私地帮助着彼此，我们的身体中流淌着共同的“熊猫血”。作为俄罗斯人，因为这份血脉情缘，我和很多中国人紧紧联系在了一起。

　　后来，我们全家搬到了青岛，我仍然坚持每6个月左右就去献一次血。在我生第二个孩子时，青岛的医生也很快帮我找到了和我血型一样的备血。在青岛，我还加入了中华骨髓库，获得了好几枚“熊猫侠”徽章。到目前为止，我在中国已累计献血4000毫升。今后，我还将继续坚持下去，用我的血去帮助需要帮助的人——这已成为我生活中的一部分，并且是最重要的部分之一。

　　因为和中国的这份特殊情缘，我愿意将更多时间和精力投入俄中友好活动。在哈尔滨和青岛，我参与协助俄中两国学校建立联系、义务组织两国学生举办线上和线下活动、义务给中小学生授课、参加希望工程支教等，希望为两国人民的友好尽自己的一份力量。

　　今后，我愿意一直这么做下去，坚持献血，积极参与促进两国友好的活动。中国也是我的家，我爱我的家。我愿意和家人们一起奉献和给予，一起分享所有的善良、美好和感动。

　　（作者为中国石油大学（华东）俄罗斯籍教师）

　　《 人民日报 》（ 2024年08月09日 15 版）

(责编：白宇、卫嘉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部