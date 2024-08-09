本报记者 董洪亮 刘军国 游 仪 宋朝军

编者按：党群服务中心是基层党组织服务群众、利企便民的重要场所。面对企业、群众的多元化需求，各地在建好、用好党群服务中心的基础上，整合辖区内服务企业、驻区单位、社会组织等资源力量，下沉为企业、群众提供法律援助、就业创业、帮办代办等服务，不断提升服务效能，真正把党群服务中心打造成为大门常开、群众常来的阵地。

日前，记者在浙江、四川、甘肃分别探访商务社区、开发区和工业园区的党群服务中心，了解当地推进党群服务中心功能优化的创新探索。

浙江杭州市拱墅区新天地商务社区党群服务中心——

精心孵化青年创客

周三傍晚下班后，浙江杭州市民张女士换下工作服，背上包，急匆匆地来到位于拱墅区新天地商务社区的“知否夜学社”青年夜校上课。瑜伽课即将开始，张女士熟练地铺好瑜伽垫。这是她的第七节课，从6月初的体验课，到6月下旬正式开学，她每节课都没有落下。

新天地商务社区党群服务中心的青年夜校已有不少学员，白天他们是在写字楼忙碌的白领，夜晚换上轻便舒适的运动装备，来到社区党群服务中心放松身心。

新天地商务社区位于杭州主城区北部，有经营主体6000余家，2.2万名年轻人在这里工作生活。经过调查问卷、实地走访，社区党群服务中心发现，年轻人喜欢在工作之余参与新奇的、趣味性和互动性强的项目休闲娱乐、提升自我。于是，今年6月，新天地商务社区党群服务中心推出“知否夜学社”青年夜校，开设演讲口才、微景观创设、茶艺、花艺、摄影、八段锦等10多类课程，并通过引入市场化服务机构，采取低偿服务与普惠服务相结合的供给模式，满足年轻人对高品质课程的要求。

在“咖啡师职业技能”研学班上，一群年轻人围着陈杨，目不转睛地看着他手上的动作。“控制好出水速度，把咖啡豆的风味充分萃取出来……”作为研学班助教员，只要有时间，陈杨就会来新天地商务社区党群服务中心上课。

一年前，陈杨就是这个研学班的学生。没想到，党群服务中心的一堂咖啡品鉴课程竟激发了他对咖啡的浓厚兴趣。在商务社区帮助下，他取得职业技能初级咖啡师资质，还领到了1000元政策补贴。如今，他创办的咖啡工作室备受欢迎。像陈杨这样在商务社区党群服务中心孵化出来的青年创客不在少数。

在拱墅区，25个商务社区党群服务中心分布在楼宇之间，不仅服务居民，也服务企业及员工。“遇到什么事，先到党群服务中心”，已经成了拱墅区不少企业员工的习惯。

数力大厦位于新天地商务社区东北角，距离最近的地铁站1.4公里，步行需要20分钟。去年年底，党群服务中心工作人员走访时，有不少企业负责人反映，员工需要从地铁站走到公司上班，十分不便。党群服务中心积极联系杭州市公交集团，于今年1月为数力大厦及周边商务楼开通“便企专线”，累计接驳3600余人次。

“拱墅区大力推进党群服务中心专业化服务集成供给改革，一直致力于精准服务各类群体，特别是青年职工、初创人才。”拱墅区委常委、组织部部长施甜甜说，“党群服务中心的服务不断向外延伸，与浙江省‘最多跑一次’改革、政务服务增值化改革统筹推进，让企业办事更方便，让年轻人在拱墅工作更舒心。”

四川双流经济开发区党群服务中心——

帮办代办便企利民

从提交申请表，到拿到施工许可证，通威太阳能（成都）有限公司工程管理部主任工程师刘国才只花了一天时间。

前阵子，企业项目开工在即，得有施工许可证才行。办证前，刘国才一通电话，找到了成都市双流区住建局园区科科长任明均。作为住建部门派驻四川双流经济开发区的工作人员，任明均对办证流程了然于心。

从施工许可申请表，到质量监督备案表，再到现场安全监督信息表，任明均把需要准备的材料制成清单，通过邮箱给刘国才发了过去。仔细对照，填好表单，带上材料，不到15分钟，刘国才就赶到了党群服务中心。

“企业办事不用出园区，材料交给我们就行。”任明均一边忙着线上处理一边说。像他一样，园区里还有生态环境局、行政审批局等多个部门的工作人员在此入驻，为企业提供帮办代办服务。近年来，双流经济开发区党工委对园区党群服务中心进行了功能提升，全面推行企业服务帮办代办制。

过去要办施工许可证，得提前去质监站、安监站备案，再到区里的政务服务中心提交申请，手续繁杂。“要是遇上排队，花费的时间就更多了。”刘国才说。如今，有了经开区党群服务中心专为园区企业提供代办服务，刘国才办施工许可证只用跑一趟。通过代办，任明均能在线上直接处理备案手续，曾经需要3天才能走完的流程，园区一天就能完成。

除了能更便捷地办理施工许可证，经开区党群服务中心还为企业提供了排污许可证、用地规划许可证、工商营业执照变更等业务办理服务，平均为企业节省5至7天。“很快我们就要启用无纸化审批系统了，以后办证，连材料都不用现场提交，企业通过线上操作就行。”任明均说。

一堂招聘培训交流会，吸引了17家企业人力资源相关负责人参与，授课专家不仅详细解析了各大招聘平台，还为企业实际人力资源管理工作出谋划策；一场“新公司法实操手册”培训活动，共有50家企业加入，专家结合具体案例，解读如何按照新公司法规定将公司合法合规经营落到实处……这是双流经开区党群服务中心成立的“启航”大讲堂，专项服务于园区近7万名职工的教育和培训工作。

双流经开区联合园区周边镇街的教育资源、高校院所讲师资源，开设了“支书课堂”“学历提升”“技能培训”三大课程。“除培训外，还有各种参观、研学活动，面向企业所有职工开放，受到大家的欢迎。”通威太阳能（成都）有限公司党工专员晋扦辰说。去年，党群服务中心共开展活动24场，超过1万人次企业职工参与。

甘肃兰州新区秦川园区（化工园区）非公企业党群服务中心——

贴心服务流动党员

“您的党员组织关系已经顺利转接完毕！”听到这句话，沈明清放了心。在甘肃省兰州新区秦川园区（化工园区）非公企业党群服务中心，化工园区管委会干部景亚军正在为沈明清办理党员组织关系转接业务。

沈明清是新区一家小微企业的职工，今年2月来到兰州新区工作。一个多月前，他通过企业服务微信群联系到景亚军，希望把党员组织关系转过来。“我以为会特别麻烦，可能得来回在单位、老家和负责部门之间跑好几趟。”沈明清说。但在党群服务中心，景亚军当天就帮他办好了党员组织关系转接。

在秦川园区，像沈明清这样的党员不在少数。园区企业人员流动大，其中，大部分党员都有转接组织关系的需求。

秦川园区非公党委副书记陈世宏在调研流动党员管理等问题时发现，有的党员不知道如何转接组织关系，有的不清楚怎么参加党组织的活动……“流动党员中，很多都是外来务工人员，他们有时候不了解工作地党组织的情况，党组织关系原所在地有活动，也赶不回去参加。”陈世宏说。

去年11月，功能升级后的党群服务中心针对流动党员管理问题，专门设置了党员服务区。

在党员服务区里有一块触摸大屏幕，“流动党员管理”“群团之家”等功能一目了然。景亚军告诉记者，党员组织关系转接需要上级党组织审核，有时需要提交相关材料，党员如果自行前往秦川园区党委，路上来回至少40分钟车程。党群服务中心设在化工园区内，企业职工来这里办事平均只需10分钟，开展审核、提交相关材料、咨询业务等也都可以在这里完成。

在图书借阅区，近千本图书分类陈列，园区内企业员工都可以来借阅。一旁，兰州康鹏威耳化工有限公司党支部书记王志荣正在还书，他还打算再挑选一些关于党纪教育、化工安全管理方面的书籍带回去。“看了这些书，大家感觉收获挺大，催着让我再借几本。”王志荣笑着说。

康鹏威耳化工有限公司是最早入驻化工园区的民营企业之一，在4年多前就设立了党支部，但党员活动室空间有限，党组织活动形式较为单一，学习资料也不齐全。园区的党群服务中心运行后，这些问题得到了解决。党群服务中心占地350平方米，活动区域宽敞明亮，除党员服务区外，还设置有党建展示区、党史学习区、党员服务区等，“平时，党群服务中心面向园区内所有企业、职工开放，大家都能进来，也方便相互沟通交流。”王志荣说。

上个月，顺利完成党员组织关系转入的沈明清跟着第一联合党支部来到党群服务中心，与化工园区内其他党支部共同开展活动，他说：“与同行们一起学习交流，不仅能增进友谊，也能加深对理论、政策的理解，我们这些外来务工人员的归属感、获得感更强了。”

《 人民日报 》（ 2024年08月09日 12 版）

(责编：白宇、卫嘉)