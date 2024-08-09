本报记者 邢 雪 周卓斌

“从钟鼓楼到永定门，走在全长7.8公里的北京中轴线上，保存完好的历史遗迹完美呈现在眼前，真是很棒的体验。”英国汉学家蒲华杰表示，“北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作”成功列入《世界遗产名录》，“为世界文化遗产保护贡献了中国智慧、提供了中国经验”。

日前，联合国教科文组织第四十六届世界遗产大会通过决议，将中国世界文化遗产提名项目“北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作”列入《世界遗产名录》。北京中轴线纵贯北京老城南北，始建于13世纪，形成于16世纪，此后经不断演进发展，形成今天全长7.8公里、世界上最长的城市轴线。

蒲华杰对记者表示，早在中国启动申报工作前，他就对北京中轴线产生了浓厚的兴趣。“北京中轴线上的建筑和景观，不仅是中国古代城市规划理念的完美体现，也蕴含着中国人对人与自然关系的重要思考。”蒲华杰说。

北京中轴线的选址、格局、城市形态和设计体现了《周礼·考工记》所记载的理想都城范式，展现了中国古代王朝制度和城市规划传统，见证了北京城市的发展演变，是体现中华文明突出特性的重要标识。

“我一直认为，中华文明令人着迷的一点就是其延续性。北京中轴线体现出这种延续性。”在蒲华杰看来，北京中轴线上的万宁桥就为元大都、明清与当代北京城中轴线的叠压关系提供了重要的物质实证，“这座桥记录了从元大都到明清时期的城市变迁，时至今日仍承担着交通功能。”

蒲华杰认为，北京的当代设计规划也呼应了这种延续性。北京奥运会主体育场坐落于中轴线北延长线上，北京大兴国际机场位于中轴线南延长线上，“北京中轴线不断传承并持续引导城市发展，体现了北京独有的秩序”。

在蒲华杰看来，中国的文化遗产保护理念对其他国家具有借鉴意义。“文物之所以重要，不只是因为其古老，也因为其所代表的文化记忆，发挥着丰富精神生活的重要作用。”蒲华杰表示，在中国文保专家的手中，古建筑重新焕发光彩。

1983年，蒲华杰曾前往山西大同参观云冈石窟，“6年前我又去了一次，发现那里已经进行了保护性修复，洞窟被保护得更好了”。中国对北京故宫、西安城墙、明长城等古建筑的修复工作都让蒲华杰赞叹不已，“如今的游客可以看到这些古建筑原来的样子，更加准确地获得历史信息，亲身感受到中华文化的一脉相承，在这一点上，中国做得非常好。”

蒲华杰认为，未来，中国的文化遗产保护工作在政策和机制层面将得到进一步加强。他表示，文化遗产保护传承利用受当代经济社会发展的影响，相信中国的文保实践会“在更高水平上尊重和保护历史文化传统”。

（本报伦敦8月8日电）

《 人民日报 》（ 2024年08月09日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)