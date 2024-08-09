据新华社内罗毕8月6日电 （记者黎华玲）肯尼亚内阁首席部长兼外长穆达瓦迪6日表示，中非合作论坛为增进非中互信与了解、凝聚发展共识提供重要合作平台，期待即将召开的2024年中非合作论坛峰会开启肯中务实合作及双边关系新的篇章。

穆达瓦迪当天在首都内罗毕与在肯中资机构和侨团代表举行座谈交流，肯尼亚常务副外长辛欧埃、中国驻肯尼亚大使周平剑等出席。穆达瓦迪表示，肯方将参加本次峰会，坚定支持中方办好峰会。他相信，2024年中非合作论坛峰会将为肯中关系注入更多活力，开启两国关系新篇章，并为两国在贸易投资、和平安全、人文交流等各领域务实合作开辟新的起点。

座谈会上，周平剑积极评价中资机构和侨社为促进中肯友好合作发挥的不可替代作用，赞赏肯政府和人民珍视在肯中资企业、华侨华人所作重要贡献，中方愿以2024年中非合作论坛峰会为契机，同肯方携手推动中肯命运共同体建设取得新成果。

《 人民日报 》（ 2024年08月09日 03 版）

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