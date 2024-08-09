托贝·阿斐迪

2024年中非合作论坛峰会是推动加中关系、非中关系发展的又一重要契机，将为加中、非中经贸合作带来新机遇

近20年前，我第一次到访中国，深刻感受到中国积极融入经济全球化，经济社会快速发展。去年8月，我再次访问中国，中国取得的发展成就令我惊叹。在推动中国式现代化的进程中，中国在基础设施、工业、高新技术等各领域取得了丰硕成果。中国的发展让我坚信，加强对华合作是非洲的正确选择。

习近平主席2013年提出的共建“一带一路”倡议是一项增进全球互联互通的伟大倡议，是推动世界经济增长的一剂良方，是中国同其他国家分享发展机遇的重要平台。10多年来，共建“一带一路”促进全球经济互动，有效推动各方实现互利共赢。共建国家人员往来日益密切，文化交流不断热络，人民友好的基础持续夯实。

加纳是高质量共建“一带一路”的受益方。2018年加纳同中国签署共建“一带一路”合作文件，共建“一带一路”为两国经贸合作注入强劲动力。2023年，加中双边贸易额为110.4亿美元，同比增长10.4%。2024年第一季度，双边贸易额达28.42亿美元，同比增长15.6%。当前，中国是加纳第一大贸易伙伴和主要外资来源国。这些数据说明，加中务实合作正行进在正确轨道上，具有巨大发展潜力。

加中携手共建“一带一路”，一大批有实力的中国企业来到加纳投资兴业。中资企业的到来为加纳经济社会发展带来了重要机遇。以能源行业为例，中国石油工程建设公司承建的加纳西部走廊天然气工程成为促进加纳能源互联互通的重点工程。深能安所固电力（加纳）有限公司投资建设运营的发电项目，有效缓解了加纳电力供应紧张状况。通过一个个合作项目，中资企业为加纳提升基础设施水平带来了宝贵的资金和技术支持。

加强基础设施互联互通对于推进非洲经济一体化至关重要。随着非洲大陆自由贸易区正式启动，扩大非洲各国之间的贸易合作成为共识。贸易的发展依赖良好的交通基础设施。在共建“一带一路”框架下，中国积极参与非洲基础设施建设，助力非洲应对经济一体化进程中面临的挑战。展望未来，非洲各国间的交通物流条件不断改善，必将促进贸易与投资合作，带来共同发展繁荣。只有不断促进发展繁荣，非洲才能真正实现和平稳定。

2024年中非合作论坛峰会将于9月4日至6日在北京举行，这是推动加中关系、非中关系发展的又一重要契机，将为加中、非中经贸合作带来新机遇。期待加中能源合作乘势而上，推动更多风能、光伏等新能源项目在加纳落地；期待中国消费者能够更便捷地通过电商平台购买非洲产品；期待非中体育交流更加频繁，也期待越来越多中国游客到加纳等非洲国家旅行。随着非中不断加强交流合作，非中人民的相互了解将进一步加深，双方将更好携手推进各自现代化事业，共同推动构建高水平非中命运共同体。

（作者为加纳全国酋长院前主席、阿克拉世界贸易中心执行主席）

《 人民日报 》（ 2024年08月09日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)