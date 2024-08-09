本报记者 时元皓 宋亦然 陈一鸣

巴拿马巴尔博亚港，一艘中远海运集装箱货轮正在码头停靠。

保拉·苏曼摄

中远海运海外仓内，工作人员正在用叉车搬运货物。

本报记者 时元皓摄

太平洋烟波浩渺，中国远洋海运集团集装箱运输有限公司（以下简称“中远海运集运”）“茉莉号”集装箱货轮破浪前行。货轮上，一个个集装箱码放整齐，满载着各类家用电器、电子产品和零配件等。

抵达巴拿马城后，货轮通过巴拿马运河缓缓停靠大西洋岸的科隆港。在这里，集装箱被运送到科隆自贸区内的中远海运海外仓，接着这些商品将被分发给拉美和加勒比地区的众多商家，并最终进入成千上万拉美消费者家中。

“海运+海外仓”是中远海运探索出的“一站式”全程综合物流服务模式，集海运、仓储、报关等服务于一体，为促进巴拿马当地就业和航运事业发展作出重要贡献。

创新服务模式 优化物流运输

记者从巴拿马城驱车，一路向北前往科隆，路上不时遇到有“中远海运集团”标识的集装箱货车。“这些货车多是前往科隆自贸区承运货物的。”中远海运集运（巴拿马）有限公司副总经理王镇向记者介绍，科隆自贸区是西半球最大的自由贸易区，位于巴拿马运河的大西洋入海口附近，拥有便利的海运条件和许多税收优惠政策，转口贸易是其核心业务。

2020年10月，为更好利用该自贸区的区位优势及中远海运自身的航线优势，满足更多中国企业拓展拉美地区业务的需要，中远海运在科隆自贸区设立海外仓，仓库总面积超过2万平方米。

在科隆自贸区仓储区，一座巨大的方形仓库顶棚上印着红蓝相间的“中远海运”标识，几个集装箱整齐地摆放在仓库前。在仓库一层，叉车排成一列，准备运载从集装箱上卸下来的货物，一些员工正在清点货物。

王镇对记者表示，海外仓的建设不仅可以帮助拉美地区解决物流堵点，而且能够降低综合运输成本，促进产业链供应链稳定畅通。王镇告诉记者，借助海外仓，货物被储存在自贸区内，一旦拉美和加勒比地区的购买方下单，便可获得快速响应。

“作为货物经销商的购买方，往往需要垫付大笔资金，货物全部售出后才能收回货款，航程过久势必导致资金回笼压力过大。”中远海运集运（巴拿马）有限公司物流部经理郭家伦说，“海外仓大幅缩短了货物交付时间，减轻了资金回笼压力，让拉美和加勒比地区买家赞不绝口。”

王镇说，自该仓库运营开始，中远海运与多家中资企业开展深度合作，为它们节省了海外运营成本。中远海运的“海运+海外仓”模式成功助力这些中企拓展海外业务，提升了国际竞争力。

促进当地就业 展现中企担当

在仓库办公室，科隆中远海运海外仓主管卡洛斯·班迪尼正坐在电脑前仔细核对物流信息。他告诉记者：“每当想到这些货物将经过我们的手转运到其他国家，并安全、快速地抵达企业或消费者手中时，我的心中就会有强烈的满足感。”

现年48岁的班迪尼已在该海外仓工作2年多。他表示：“通过高效管理并引入最新技术，我们不仅可以保证将产品及时交付给企业或消费者，而且大幅降低了成本。”

仓库助理亚历山大·索利斯每天的工作是接收抵达的集装箱，在购买方下单后及时发货，并确保货物准时交付。“尽管听起来有些琐碎，但这些工作对客户十分重要。”索利斯告诉记者，“我们经常收到客户寄来的感谢信，这让我非常享受自己的工作。”

据介绍，中远海运在巴拿马城的办事处和多个码头雇用了相当数量的当地员工，仅科隆的海外仓就有近百名当地员工。中远海运还积极支持巴拿马航运事业发展，为当地海事院校提供各类船舶的操作台模拟器，并与海事院校和机构合作，为相关专业的学生提供实习机会。在巴拿马国际海事大学校园里，一栋中远海运捐赠的建筑被命名为“中远楼”，学校的模拟器和应用技术中心也配备了中远海运捐赠的设备。

深化战略对接 开拓合作空间

中远海运是巴拿马运河的重要用户。2016年6月，中远海运旗下的“中远海运巴拿马号”成为巴拿马运河扩建工程完工后正式通航的首航船只。

“从巴拿马到世界各地的运输连通性，堪称巴拿马的核心优势。”科隆自贸区总经理乔瓦尼·法拉利在接受记者采访时表示，“越来越多的中国企业在巴拿马开展业务，让这种优势持续增强。”

巴拿马运河管理局的最新数据显示，2023财年通过巴拿马运河的货物中，来自中国的货物有2500多万吨，运往中国的货物有3900多万吨，总计超过6400万吨，占比高达22.7%。

法拉利表示，中国长期保持科隆自贸区最大商品供应国和巴拿马运河第二大用户地位，大量中国商品经由自贸区转运至拉美和加勒比地区国家，不仅促进了科隆自贸区的发展，也为全球贸易畅通和供应链稳定发挥重要作用。

“得益于巴拿马与中国的经贸合作关系以及巴拿马的战略地位，很多中国企业在巴拿马设立了地区办公室。”巴拿马前驻华大使弗朗西斯科·埃斯科巴·佩德雷基表示，巴中两国务实合作进展顺利，中国提出的共建“一带一路”倡议旨在促进世界互联互通，巴拿马愿意在共建“一带一路”合作中发挥重要作用。

巴拿马是最早同中国签署“一带一路”合作谅解备忘录的拉美和加勒比国家。中巴双方同意以共建“一带一路”倡议和巴拿马“2030年国家物流战略”对接为契机，不断开拓合作空间、打造合作亮点。

巴拿马经济学家埃迪·塔彼罗表示，作为国际航运中心和区域航空、物流、金融枢纽，巴拿马是共建“一带一路”的天然合作伙伴，将利用其区位优势，在深化拉中合作中发挥积极作用。

“共建‘一带一路’让巴拿马获得了实实在在的利益。”巴拿马住房部部长帕雷德斯对记者表示，高质量共建“一带一路”搭建起的全球互联互通网络，极大地促进了全球贸易，使巴拿马区位优势更加凸显。

（本报巴拿马科隆电）

《 人民日报 》（ 2024年08月09日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)