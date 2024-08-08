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“星际客机”宇航员可能明年2月乘“龙”飞船返回地球

2024年08月08日16:43 | 来源：新华网
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新华社华盛顿8月7日电 美国航天局官员7日表示，如果波音公司的“星际客机”飞船无法保证安全载人返回地球，两名乘坐该飞船前往国际空间站的美国宇航员可能要等到明年2月乘坐美国太空探索技术公司的“龙”飞船返回地球。

这意味着原计划在太空“出差”8天的这两名宇航员，可能要在国际空间站滞留约8个月。

首次载人试飞的“星际客机”飞船6月5日携美国宇航员巴里·威尔莫尔和苏尼·威廉姆斯升空，6月6日飞抵国际空间站。飞船原定6月14日脱离空间站返回地球，但由于出现推进器故障和氦气泄漏等问题，返航时间一再推迟。

据美国媒体报道，7月在新墨西哥州白沙导弹靶场进行的地面测试显示，推进器工作期间，其中聚集的热量或导致密封涂料膨胀，限制推进器燃料传送并导致氦气泄漏。新测试结果引发美国航天局内部围绕“星际客机”风险和使用“龙”飞船的争论。

美国航天局负责太空运营的副局长肯·鲍尔索克斯7日在媒体电话会上表示：“我们不是只能用‘星际客机’将机组人员带回地球，我们可以使用其他飞船。”他说，目前团队需要达成更多共识，更加认真评估其他选择。

美国航天局近日将原定本月实施的“龙”飞船载人发射任务推迟了一个多月，希望可以给波音公司更多时间确定“星际客机”的故障原因和机组人员返航计划。

“龙”飞船原计划携4名宇航员前往国际空间站。美国航天局商业载人项目经理史蒂夫·斯蒂克在媒体电话会上说，如果威尔莫尔和威廉姆斯要乘坐“龙”飞船返回地球，“龙”飞船将空出两个位置，并携带相关物资。明年2月，这二人可与即将乘“龙”飞船前往国际空间站的两名宇航员一起返回地球。

如果确定使用“龙”飞船，斯蒂克说，“星际客机”首先要实现自主无人脱离空间站，把对接口给“龙”飞船腾出来。要做到这一点，“星际客机”软件需要更新，波音飞行控制团队也需要接受额外的培训。

(责编：艾雯、崔越)

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