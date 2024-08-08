人民网罗马8月8日电 （记者谢亚宏）地中海地区中医中心与马耳他森格莱尔运动足球俱乐部近日签署谅解备忘录，旨在发挥中医医疗在运动医学康复、理疗等领域的作用。

双方将从三个方面开展合作，包括为急慢性运动损伤提供中医诊疗；提供缓解疼痛的中医疗法；倡导中医预防运动相关疾病的知识和功法。

森格莱尔运动足球俱乐部主席内尔·卡特在签署仪式上表示，多年来地中海地区中医中心在马耳他享有声誉。“我们很期待中医疗法能为我们的足球运动员的身体健康和运动发展带来更大的益处。”

地中海地区中医中心主任、第19批援马耳他中国医疗队队长冯骅表示，针刺、艾灸、拔罐、推拿等疗法已在世界各国运动医学领域广泛使用。这是地中海地区中医中心首次与马耳他足球俱乐部合作，是中医在马耳他体育领域的一次创新实践。中国医疗队将充分发挥中医优势资源，在职业运动员伤病防止、运动医疗康复方面贡献力量。

地中海地区中医中心于1994年由中国和马耳他政府合作成立，由江苏省卫生健康委员会派遣医疗队赴马开展诊疗工作。2008年中医中心在马耳他国立圣母医院设立了中医科，中医首次以独立科室的形式进入欧盟成员国的国家级医院。

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