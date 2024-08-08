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塞尔维亚总统武契奇视察匈塞铁路诺苏段新维尔巴斯站

2024年08月08日16:29 | 来源：人民网-国际频道
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视察现场。匈塞铁路中方联营体供图

视察现场。匈塞铁路中方联营体供图

人民网罗马8月8日电 （记者谢亚宏）塞尔维亚总统武契奇7日视察匈塞铁路诺苏段新维尔巴斯站施工现场，与中塞两国铁路建设者亲切交谈，听取匈塞铁路塞尔维亚段项目负责人对项目的详细介绍，现场观看了焊轨作业，并与中国铁路建设者合影留念，中国驻塞尔维亚大使李明陪同。

当天晚上，轨道、通信、供电等多个专业集中联合施工作业，中塞双方铁路建设者精神饱满，干劲十足。武契奇总统表示，我们将在三个月内实现诺苏段铁路开通，届时我们会在1小时10分钟内从贝尔格莱德到达苏博蒂察，整个伏伊伏丁那将被铁路连接起来，高铁时速达到200公里每小时。武契奇表示，过去几年来，中国铁路是在塞尔维亚最好的中资企业。

匈塞铁路是中塞双方共建“一带一路”的标志性项目，也是中国—中东欧国家合作的旗舰项目，中塞两国政府高度重视，并取得丰硕成果。目前，中国铁路建设团队正在全力实现诺苏段通车目标，工程进展顺利，建设成绩得到各方积极评价。

目前，正是“大干70天，确保实现匈塞铁路诺苏段动态测试目标”的关键阶段，也是项目攻坚重要时期。诺苏段全线土建及轨道主体工程已基本完成，正在进行剩余四电工程设备安装与调试、9月底进行动态测试。中国铁路建设团队在中塞两国政府的高度关心和支持下，积极向通车目标稳步推进，他们密切协作、日夜施工、连续奋战，全力以赴确保项目如期高质量建成通车，为服务高质量共建“一带一路”作出新的更大贡献。

(责编：于洋、杨牧)

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